¡Amargo regreso! Necaxa vence sobre la hora al Atlante en su debut en el Apertura 2026

Eugenio Pizzuto anotó el primer gol del torneo para el Atlante, marcando el regreso del equipo a la máxima categoría tras 12 años

Necaxa se impone al Atlante en la jornada 1 | Imago 7

El Atlante regresó a la Primera División con un gol de Eugenio Pizzuto, el primero del club en la máxima categoría desde su descenso en el Clausura 2014. Pero, el retorno de los Potros de Hierro terminó con una derrota de 2-1 ante Necaxa en el arranque del Apertura 2026, en un encuentro que se definió en tiempo de compensación y cuyo gol definitivo fue validado por el VAR tras una revisión por posible fuera de juego.

La noche en el Estadio Victoria comenzó con un duelo parejo. Necaxa generó las primeras oportunidades con remates de Ricardo Monreal, Juan Torres y Lorenzo Faravelli, mientras que Atlante respondió con llegadas de Luis Puente y Jhojan Julio. El primer tiempo estuvo marcado también por la revisión arbitral de una tarjeta roja mostrada a Danny Leyva, la cual fue revocada tras la intervención del VAR.

El momento histórico llegó apenas iniciado el complemento. Al minuto 47, Luis Calzadilla asistió a Pizzuto, quien sacó un disparo de zurda desde fuera del área para vencer al guardameta necaxista y poner el 1-0. El tanto representó el regreso goleador del Atlante en Primera División después de doce años fuera del máximo circuito y el primer tanto del torneo.

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El conjunto azulgrana tomó confianza tras la anotación y estuvo cerca de ampliar la ventaja. Pizzuto volvió a intentarlo y Luis Calzadilla exigió al arquero rival con un remate desde media distancia. Necaxa, por su parte, reaccionó con modificaciones ofensivas y comenzó a encerrar a los visitantes.

La presión local encontró recompensa al minuto 78, cuando Julián Carranza recibió una falta dentro del área por parte de Leonardo Mejía. El propio delantero argentino ejecutó el penal y empató el encuentro al 80’, enviando el balón pegado al poste izquierdo.

Necaxa marca sobre la hora | Imago7

Con el marcador igualado, Atlante tuvo una oportunidad clara al 88’ mediante Jairón Charcopa, cuyo remate se fue desviado. Necaxa respondió en el cierre con un disparo de Carranza que obligó a una gran intervención del arquero azulgrana.

Cuando el partido parecía encaminarse al empate, llegó la jugada decisiva. En el 90+3’, Miguel Pedroza empujó el balón a la red tras un recentro en el área. El asistente marcó fuera de juego y el VAR revisó la jugada durante varios minutos. Finalmente, al 90+7’, el gol fue validado y Necaxa tomó ventaja 2-1.

Así, los Rayos arrancaron el torneo con tres puntos, mientras que el Atlante dejó sensaciones positivas en su regreso a la Primera División, aunque sin poder convertir el histórico gol de Pizzuto en un resultado favorable.

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