Gilberto Mora heredará el dorsal 10 de los Xolos de Tijuana

Los Xolos de Tijuana designaron oficialmente a Gilberto Mora con el dorsal 10 para el torneo Apertura 2026. El joven delantero, quien participó en el Mundial 2026, heredará el número que portó Kevin Castañeda

Gilberto Mora hereda el dorsal 10 de Xolos. Imago 7

El joven delantero Gilberto Mora fue oficialmente designado con el dorsal número 10 por los Xolos de Tijuana para el torneo Apertura 2026, anunció el club en sus redes sociales. Este reconocimiento llega en vísperas del debut del equipo en el Estadio Caliente ante Tigres, marcando un hito en la carrera del futbolista, quien a sus 17 años ya se perfila como una de las grandes promesas del futbol mexicano.

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El dorsal 10 no es solo un número, sino un símbolo de liderazgo y confianza dentro del plantel, y Xolos busca reflejar la importancia de Mora en el esquema ofensivo del equipo. La directiva confía en que el juvenil pueda consolidarse como referente dentro del equipo, siguiendo los pasos de grandes futbolistas que llevaron ese número con éxito en la Liga MX. Durante el torneo Clausura 2026, el dorsal número “10” del Club Tijuana fue utilizado por el mediocampista Kevin Castañeda.

Gil Mora no estará disponible para el debut de Xolos

Mora se integrará paulatinamente al ritmo competitivo del primer equipo. El técnico Sebastián Abreu confirmó que el jugador no estará disponible para el inicio del torneo, ya que necesita completar trabajos físicos y adaptarse a la exigencia táctica del cuerpo técnico antes de debutar oficialmente en la temporada.

El entrenador también reveló que Mora ha despertado interés de clubes europeos, lo que subraya su proyección internacional y el valor estratégico que tiene para Xolos. “No es un jugador desconocido fuera de México; los talentos jóvenes que muestran madurez y nivel internacional generan expectativa”, explicó Abreu. Esto indica que la planificación del club no solo es deportiva, sino también estratégica para futuras temporadas.

El dorsal 10 representa una gran responsabilidad, y Mora llega con la experiencia de haber disputado el Mundial 2026 con la selección mexicana. Su rendimiento en ese torneo elevó su perfil y dejó en claro que puede manejar la presión de partidos de alto nivel, lo que genera expectativas entre la afición y la prensa sobre su impacto en el Apertura 2026.

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