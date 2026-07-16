Necaxa vs Atlante en vivo el partido de la jornada 1 de la Liga MX: resultado y goles del Apertura 2026
Inicia el nuevo torneo de la Liga MX con un partido calificado como uno de los primeros clásicos del balompié azteca
Así llega Necaxa al Apertura 2026
Necaxa llega al Apertura 2026 después de terminar el torneo anterior en el decimoquinto lugar, con un balance de cinco victorias, tres empates y nueve derrotas. El equipo dirigido por Martín Varini buscará mejorar su rendimiento y acercarse a los puestos de clasificación desde el inicio del campeonato.
Para fortalecer su plantilla, los Rayos incorporaron a Diego Ochoa, Christopher Andrade, Pedro Pedraza, Mauro Zaleta y Danny Leyva, entre otros futbolistas. Parte de la renovación se concentró en la zona defensiva, uno de los aspectos que el cuerpo técnico pretende corregir para competir con mayor regularidad.
Los números previos al Necaxa vs Atlante
Enfrentamientos directos: 14
Necaxa
Partidos ganados: 5
Partidos empatados: 6
Partidos perdidos: 3
Goles a favor: 14
Goles en contra: 10
Atlante
Partidos ganados: 3
Partidos empatados: 6
Partidos perdidos: 5
Goles a favor: 10
Goles en contra: 14
Regresa ‘el padre de todos los clásicos’
También conocido como “el padre de todos los clásicos”, el duelo entre Necaxa y Atlante forma parte de las rivalidades más antiguas del fútbol mexicano y hoy el jersey de los de Aguscalientes tiene un detalle conmemorativo:
¿A qué hora juega Necaxa vs Atlante y dónde ver 16 de julio la jornada 1 de la Liga MX 2026?
El partido entre Necaxa y Atlante abrirá oficialmente el torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Rayos y Potros de Hierro se enfrentarán este jueves 16 de julio en el Estadio Victoria de Aguascalientes, con el inicio programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México. A continuación otros horarios:
Centroamérica: 19:00 horas.
Estados Unidos Este: 21:00 horas.
Estados Unidos Pacífico: 18:00 horas.
Colombia: 20:00 horas.
Argentina: 22:00 horas.
Alineaciones Necaxa vs Atlante, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Las alineaciones que utilizarán Martín Varini con Necaxa y Miguel Herrera al frente del Atlante todavía están por confirmarse. Al tratarse de la primera jornada, ambos entrenadores buscarán presentar a su mejor cuadro disponible, aunque el mercado de fichajes continúa abierto y las plantillas aún podrían sufrir modificaciones.
Tanto Rayos como Potros necesitan comenzar el torneo con puntos, especialmente porque el calendario avanzará con rapidez y la Leagues Cup se encuentra próxima. Por ello, los técnicos deberán equilibrar la urgencia de obtener un buen resultado con la administración física de sus jugadores:
Necaxa: Luis Jiménez (P); Agustín Oliveros, Alexis Peña (c); Diego Ochoa, Raúl Martínez; Lorenzo Faravelli, Danny Leyva, Kevin Rosero, Juan Pablo Torres; Ricardo Monreal y Tomás Badaloni.
Atlante: Oscar Jiménez (P); Walter Clar, Diogo Bagui, Eduardo Tercero, Nico Carrera, Walter Portales; Eugenio Pizzuto, Hardy Meza, Jhojan Julio; Luis Calzadilla y Luis Puente.
Antecedentes Necaxa vs Atlante, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Las ausencias de Necaxa y Atlante en la Primera División provocaron que su enfrentamiento más reciente en la Liga MX se remonte al 16 de abril de 2011. En aquella ocasión, los Potros de Hierro recibieron a los Rayos en un partido disputado hace 15 años.
Posteriormente, Necaxa descendió a la entonces Liga de Ascenso, categoría a la que Atlante también llegó a partir de 2014. Ambos clubes volvieron a coincidir durante dos años en la división de plata, hasta que el conjunto de Aguascalientes consiguió el ascenso en el Apertura 2016. Su último duelo oficial se celebró el 30 de abril de ese año, cuando los Rayos vencieron 3-2 al Atlante en las semifinales.
Atlante 1-1 Necaxa | Clausura 2011
Necaxa 1-2 Atlante | Apertura 2010
Necaxa 1-1 Atlante | Clausura 2009
Atlante 0-1 Necaxa | Apertura 2008
Necaxa 1-1 Atlante | Clausura 2008
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Según los momios publicados por Caliente.mx, Necaxa aparece como favorito para vencer al Atlante, con una cuota de -110. Los Rayos disputarán el encuentro en el Estadio Victoria ante unos Potros que volverán a la Primera División después de 12 años. Una apuesta de 100 pesos por el triunfo del equipo de Aguascalientes dejaría una utilidad aproximada de 90.91 pesos, para un cobro total de 190.91.
El triunfo del Atlante se paga en +275, por lo que una apuesta de 100 pesos entregaría 275 de ganancia y un retorno total de 375 pesos. El empate presenta un momio de +270: con la misma cantidad apostada, la utilidad sería de 270 pesos y el cobro alcanzaría los 370.
¡Regresa la Liga MX con el Necaxa vs Atlante!
La Liga MX pondrá en marcha el Apertura 2026 con el retorno de uno de sus clubes tradicionales. Atlante reaparecerá en la Primera División después de 12 años de ausencia y comenzará su participación visitando al Necaxa en el Estadio Victoria, en un encuentro correspondiente a la jornada 1.