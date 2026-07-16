Necaxa vs Atlante en vivo el partido de la jornada 1 de la Liga MX: resultado y goles del Apertura 2026

Así llega Necaxa al Apertura 2026

Necaxa llega al Apertura 2026 después de terminar el torneo anterior en el decimoquinto lugar, con un balance de cinco victorias, tres empates y nueve derrotas. El equipo dirigido por Martín Varini buscará mejorar su rendimiento y acercarse a los puestos de clasificación desde el inicio del campeonato.

Para fortalecer su plantilla, los Rayos incorporaron a Diego Ochoa, Christopher Andrade, Pedro Pedraza, Mauro Zaleta y Danny Leyva, entre otros futbolistas. Parte de la renovación se concentró en la zona defensiva, uno de los aspectos que el cuerpo técnico pretende corregir para competir con mayor regularidad.