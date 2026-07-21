Cruz Azul vuelve al Estadio Azteca para disputar el Apertura 2026 como local, tres años después

La Máquina tiene grandes recuerdos en el Coloso de Santa Úrsula por haber conseguido su penúltimo título ahí

El Cruz Azul volverá a ser local del Estadio Azteca | Claro Sports

El Cruz Azul volverá a tener al Estadio Azteca como su ‘casa’ en este Apertura 2026 de la Liga MX tras casi tres años de ausencia, luego de estar en vilo por definir dónde iba a disputar sus partidos como local en esta nueva temporada del fútbol mexicano, ya que volver a salir de la Ciudad de México no era una opción como en el certamen anterior.

El Coloso de Santa Úrsula se sometió a remodelaciones en el 2024 para estar disponible en la Copa del Mundo 2026 que se celebró en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que los Celestes y el América tuvieron que mudarse para encarar sus partidos como locales. Las Águilas se trasladaron al Estadio Ciudad de los Deportes, al igual que los Cementeros, donde tuvieron buenos números al tener 23 juegos en el Clausura y Apertura 2024, en los que ganó 14 compromisos, empató cinco y solo perdió cuatro.

Después de disputar sus juegos como local en el antiguo Estadio Azul, pasó por el Estadio Olímpico Universitario y el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El Cruz Azul enfrentó el pasado Clausura 2026 en la cancha de la entidad poblana, donde tuvieron siete partidos de Liga MX, de los cuales cinco fueron victorias y dos empates, por lo que nunca conoció la derrota en dicho lugar. Tal y como pasó en Ciudad Universitaria, donde fue su fortaleza en 30 compromisos, ya que registró 21 triunfos y ocho empates; además de marcar 63 goles y recibir 26. Sus triunfos más importantes en CU fueron el 2-1 a Pumas en la final de vuelta para conquistar el torneo anterior y la goleada de 5-0 a Vancouver Whitecaps en la pelea por el título de la Concachampions 2025.

Una vez finalizado el Mundial 2026, La Máquina eligió al Estadio Azteca para ser su sede en este Apertura 2026, pero al no llegar a un acuerdo con los administradores del lugar les llevó a ver más opciones en el país, por lo que volteó a ver al Estadio Ciudad de los Deportes, para formar su próxima fortaleza como con los predios mencionados anteriormente para pelear por el bicampeonato.

Sin embargo, las malas noticias para los Cementeros no terminaron ahí, ya que la cancha del inmueble de la Colonia Nochebuena se encuentra en malas condiciones y no era opción para comenzar el certamen en este segundo semestre frente al Puebla en la jornada 2. Por lo que la siguiente opción fue el Estadio La Corregidora de Querétaro, al menos para encarar el duelo ante La Franja.

Estadio Azteca | Del 23 de julio de 2018 al 12 de noviembre de 2023

Estadio Ciudad de los Deportes | Del 13 de enero al 8 de diciembre de 2024

Estadio Olímpico Universitario | Del 11 de enero al 3 de diciembre de 2025

Estadio Cuauhtémoc | Del 14 de enero al 18 de abril de 2026

En la Liguilla del Clausura 2026 jugó de local en el Estadio Azteca los cuartos y semifinales; mientras que en la final albergó el duelo de ida en el Estadio Ciudad de los Deportes. Por lo que tuvo un andar en distintos inmuebles antes de coronarse.

El Estadio Azteca vuelve a ser sede de Cruz Azul

Aunque los problemas estaban latentes para la directiva de Cruz Azul previo al inicio del torneo Apertura 2026, los administradores del Estadio Azteca llegaron a un acuerdo con los Cementeros para organizar sus partidos de local en dicho lugar, donde buscarán obtener el bicampeonato.

Cruz Azul no jugaba en el Coloso de Santa Úrsula como local desde el partido de ida de las semifinales del torneo Clausura 2026, cuando recibió la visita de las Chivas; es decir, hace poco más de dos meses. Los de La Noria solo albergaron dos compromisos de Liguilla como local, por lo que no podrían decir que fue su casa en el certamen.

La última vez que el mítico Estadio Azteca sirvió de casa de la Máquina fue para el Torneo Apertura 2023, donde disputó todos sus encuentros como local. En aquella ocasión el equipo no pudo clasificar a la Liguilla, por lo que su último compromiso en el inmueble como local fue en la jornada 17, cuando curiosamente perdió contra el Puebla, un 12 de noviembre de 2023; es decir, hace más de dos años y medio.

El Cruz Azul volverá a ser local en el Estadio Azteca en este Apertura 2026 de la Liga MX, dando el banderazo de salida este martes 21 de julio, cuando reciba la visita del Puebla en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El Coloso de Santa Úrsula le trae grandes recuerdos a La Máquina, ya que ahí conquistó varios títulos de Liga en el pasado, aunado al hecho de que ahí cortó con la racha de 23 años sin poder salir Campeón, luego de conquistar el pasado Clausura 2021. Solo que ahora buscará conquistar en dicho lugar el primer bicampeonato en torneos cortos en su historia.

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