¡Jardine, contra el VAR del Clásico Capitalino! El estratega del América reclama un penal no señalado

América pierde ante Pumas con penal al final; Jardine acepta la decisión, pero reclama otra jugada. Señala que el equipo está en reconstrucción

El técnico brasileño reclamó una posible mano en el área de Pumas | Imago7

América cayó sobre la hora ante Pumas en el Clásico Capitalino por un penal convertido por Robert Morales, una jugada que, según André Jardine, estuvo bien señalada. Sin embargo, el técnico brasileño también reclamó una mano dentro del área universitaria que no fue marcada.

“Una semana intensa para nosotros por los tres partidos. Intentamos de alguna forma mezclar al equipo en otros partidos para tener piernas para hoy. No sufrimos en ningún momento, en el primer tiempo una pelota en el palo y nada. En el segundo tiempo con sensación de control, generamos poco. Un clásico en campo rival mínimo tienes que ir con empate. Al final el penal a Pumas bien marcado, pero el penal a nosotros una mano que no nos marcan. Un partido definido por el VAR”, dijo.

Sobre el segundo Clásico perdido en la temporada, Jardine restó importancia al asegurar que en campañas anteriores ya han ganado todos los juegos de esta clase y que lo realmente importante vendrá en fases finales. “Ya en otros torneos ganamos todos los clásicos. No vamos a ganarlos todos. Hay que saber perder, respetar el buen partido del rival. En instancias finales veremos. Vale los mismos tres puntos que otros. Hay que ver al próximo rival y así va a ser”, comentó.

El estratega también dejó claro que el resultado no cambia la ruta del equipo. Considera que este tipo de partidos forman parte del proceso competitivo y sirven como parámetro para medir el nivel real del plantel en momentos clave.

Finalmente, André resaltó que este América está en un proceso de reconstrucción y ver la mejor cara posible de estas Águilas no será tan rápido. “Lo que nos falta es avanzar como equipo. Hay jugadores debutando, que no han empezado un partido. Estamos reconstruyendo. Tuvimos bajas importantes, sobre todo la de Fidalgo al cierre de la ventana. Los procesos de adaptación no son tan rápidos. Podemos presentar una versión que puede pelear por el título, es lo que siento”

En ese sentido, la ausencia de piezas clave y la integración de nuevos elementos han obligado al cuerpo técnico a modificar esquemas y rotaciones. Jardine apuesta por consolidar una base sólida que le permita competir en la recta final del torneo, donde se definen los objetivos principales. A pesar del resultado, en el entorno del club se mantiene la confianza en que el equipo encontrará su mejor versión en el momento decisivo, con margen suficiente para corregir errores y fortalecer su funcionamiento colectivo.

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