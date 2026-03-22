Jupiter Links vs Los Angeles en vivo: fecha y dónde ver la final del TGL Golf 2026

Las finales arrancarán el próximo lunes 23 de marzo. Se disputará en una serie al mejor de tres partidos. Buscan el lugar que dejó vacante Atlanta Drive como monarca

La espectacular temporada de la TGL Golf llega a su fin | @TGL

La temporada 2026 de la TGL Golf llega a su punto decisivo con la disputa de la final entre Jupiter Links Golf Club y Los Angeles Golf Club, dos equipos que superaron las semifinales y buscarán quedarse con la SoFi Cup. Tras varias semanas de competencia bajo este formato que combina tecnología y golf, el campeonato se definirá en una serie que promete duelos directos entre algunos de los jugadores más constantes del circuito.

El camino hacia la final dejó fuera al campeón defensor Atlanta Drive GC y al líder de la temporada regular, Boston Common Golf, lo que abre paso a un nuevo campeón en la liga. Tanto Jupiter Links como Los Angeles han mostrado capacidad para resolver momentos clave en sus enfrentamientos previos, por lo que la serie al mejor de tres partidos definirá al equipo que cierre la campaña como ganador.

La serie final comenzará el lunes 23 de marzo con el primer partido programado en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El segundo encuentro se disputará el martes 24 de marzo alrededor de las 17:00 horas; y finalmente, en caso de ser necesario, el tercer y decisivo duelo se jugará ese mismo martes a las 19:00 horas. El equipo que logre dos victorias se quedará con el título de la temporada.

¿Quién transmite en vivo la final del TGL Golf y dónde ver por TV y online?

La final del TGL Golf 2026 será transmitida en vivo por Claro Sports y su multiplataforma. Los aficionados también podrán seguir el desarrollo del encuentro a través de las redes sociales de TGL Golf, con cada una de sus actualizaciones.

El escenario de la final será el SoFi Center, sede principal de la TGL. Este recinto está diseñado para albergar partidos bajo un formato tecnológico, donde se integran simulaciones, pantallas y áreas de juego adaptadas para este modelo de competencia, que busca ofrecer una experiencia distinta al golf tradicional.

Jugadores por equipo, formato y reglas de la final del TGL Golf 2026

La final contará con enfrentamientos individuales como Max Homa contra Justin Rose, Tom Kim frente a Tommy Fleetwood y Kevin Kisner ante Sahith Theegala. El formato incluye fases por equipos y duelos individuales, con la posibilidad de utilizar el “hammer”, una herramienta que permite aumentar el valor de los puntos en juego.

🚨 LINEUP ORDER SET



Here’s how @JupiterLinksGC and @WeAreLAGC are lining up to tee off Monday for their first Finals match on ESPN2! ⛳️ pic.twitter.com/sODUngTb1p — TGL (@TGL) March 20, 2026

Los Angeles llega tras eliminar a Atlanta Drive GC por 6-4, mientras que Jupiter Links avanzó al vencer 9-5 a Boston Common Golf. Con estos antecedentes, ambos equipos buscarán cerrar la temporada con el campeonato, el primero en su historia.

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