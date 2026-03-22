¡Histórico! La esgrimista Natalia Botello gana el título universitario de Estados Unidos

La mexicana Natalia Botello conquista el campeonato de sable con la Universidad de Ohio State

Natalia Botello campeona de la NCAA | Ohio State Athletics

Natalia Botello logró un resultado relevante para el programa de esgrima femenil de Ohio State al conquistar el título de sable en el Campeonato de la NCAA 2026. La competencia se llevó a cabo en Notre Dame, donde la esgrimista mexicana cerró su participación en lo más alto del podio.

Botello se convirtió en la primera representante de Ohio State en ganar el campeonato nacional de sable femenil. Con este resultado, suma su segundo nombramiento consecutivo en el Primer Equipo All-America dentro de la NCAA.

Además, su logro la coloca como la cuarta campeona individual en la historia del programa femenil de la universidad, junto a Katarzyna Dabrowa, Eleanor Harvey y Yelena Kalkina, quienes también obtuvieron títulos en distintas modalidades.

La esgrimista originaria de Tijuana llegó a la segunda jornada con un registro de 15 victorias sin derrota en la fase inicial. En las rondas de grupos, cerró con marca de 21 triunfos y dos derrotas, lo que le permitió avanzar como la primera sembrada a las semifinales.

#Esgrima 🤺



¡CAMPEONA! 🏆



Natalia Botello 🇲🇽 es CAMPEONA de Sable Femenil en la NCAA 🇺🇸 derrotando 15-5 en la final a Magda Skarbonkiewicz 🇺🇸 (oro en los últimos Juegos Panamericanos)



👉La tijuanense se convierte en la PRIMERA esgrimista campeona de NCAA🇺🇸 para Ohio State 🇺🇸 https://t.co/NHMJYwg4O3 pic.twitter.com/b6zJlWBti0 — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) March 20, 2026

En esa instancia, Botello enfrentó a Siobhan Sullivan, representante de Notre Dame, a quien superó con marcador de 15-11 para asegurar su lugar en la final del certamen.

En el duelo por el título, se midió ante Magda Skarbonkiewicz, también de Notre Dame. Botello tomó ventaja desde los primeros intercambios y mantuvo el control del combate hasta cerrar con marcador de 15-5.

Con este resultado, Ohio State suma un nuevo campeonato individual en su historial reciente dentro de la NCAA, mientras que Botello consolida su trayectoria en el circuito universitario con un nuevo título nacional. La jornada también dejó otro resultado para el equipo, con Gloria Klughardt finalizando en la octava posición, lo que le permitió obtener el reconocimiento como integrante del Segundo Equipo All-America.

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