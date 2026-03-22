Nicolás Sánchez destaca el carácter de sus jugadores pese a la derrota ante Chivas

El estratega reconoció el momento complicado, pero también destacó la actitud de sus jugadores pese al resultado adverso

El técnico de Rayados, Nicolás Sánchez, habló tras la dolorosa derrota 3-2 ante Guadalajara en la jornada 12 del Clausura 2026, en un partido que dejó sensaciones encontradas dentro del plantel regiomontano. El estratega reconoció el momento complicado, pero también destacó la actitud de sus jugadores pese al resultado adverso.

Al referirse a la reacción de la afición y el compromiso del equipo, Sánchez valoró el respaldo en las gradas y pidió transformar la presión en crecimiento colectivo. “No creo que la afición se haya resignado porque no estoy acostumbrado a ver eso y por cómo se expresaron en el día de hoy. Primero con asistir al estadio como lo vienen haciendo y obviamente con las muestras de incomodidad. A nosotros eso nos tiene que hacer mejores. Es difícil de entender, pero nos tiene que hacer mejores porque es el momento que nos ocupa hoy hacernos responsables a todos.”

En ese mismo sentido, el técnico subrayó la entrega del grupo, aun reconociendo carencias futbolísticas que deben corregirse. “Sabemos que es un momento difícil, pero lo vamos a pasar porque los muchachos, a pesar de las deficiencias o de distintos errores, se están partiendo el alma. Sí que nos falta fútbol y nos faltan un montón de cosas, pero los chicos están encarando este momento ante grandes rivales y queremos estar a la altura para pelear el campeonato.”

Sobre el desarrollo del encuentro ante Chivas, Sánchez consideró que el marcador no reflejó del todo lo ocurrido en la cancha, aunque aceptó que el equipo debe mejorar su funcionamiento. “Nosotros estamos queriendo arrancar, queriendo marcar una nueva línea, una nueva tendencia en el grupo y siento que los jugadores están haciendo un esfuerzo muy importante. Tenemos que mejorar un montón para mostrar otra cara muchísimo mejor.” Además, añadió: “El resultado pudo haber llegado a ser medio engañoso por lo que pasó en la mayor parte del partido, pero esto es fútbol. Si hubiéramos empatado, hubiera sido un premio al esfuerzo que están haciendo los muchachos.”

En cuanto al estado anímico del plantel, el entrenador fue claro al señalar que la tristeza no frena la ambición del equipo por salir adelante. “El ambiente hoy es de tristeza, pero es de muchísimas ganas de salir adelante. Eso nos invita permanentemente a trabajar. Tenemos 15 días por delante para preparar un próximo partido y trabajar en plenitud lo que queremos para competir con más fútbol y más aire.”

Respecto a la resiliencia del grupo y las lesiones recientes, Sánchez destacó el carácter de sus jugadores, incluso cuando compiten con molestias físicas. “Va a sonar medio canchero, como decimos en Argentina, pero nosotros no estamos acostumbrados o no estamos criados para tirar la toalla en el fútbol. Entiendo que los jugadores que tenemos hoy abundan y son los que contagian. En eso nos apoyamos, de ahí siempre para adelante.” También señaló: “Me encanta cuando el jugador no me pide salir, que es el caso de Teca… Lo de Tecate suma muchísimo, como cuando Oliver también decidió jugar estando mermado físicamente y se termina lastimando.”

Finalmente, el estratega asumió plenamente la responsabilidad del momento que atraviesa el equipo y dejó claro que su enfoque está en encontrar soluciones. “Sabemos a lo que estamos expuestos cuando representamos a una institución tan grande como la nuestra. Acá no hay historial que valga y nosotros con eso jugamos, le ponemos el pecho y la cara.” Y concluyó: “No sé qué tanto me ocupa buscar el problema, sino soluciones… Para salir de este momento es siguiéndole dando vida al grupo… entiendo que los muchachos nos están dando muchas soluciones.”

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