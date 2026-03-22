Milito defiende el ADN de Chivas: “Es una bendición jugar con mexicanos”

El técnico de los rojiblancos habló tras la sufrida victoria 3-2 ante Monterrey en la jornada 12 del Clausura 2026

El director técnico de Chivas, Gabriel Milito, analizó la sufrida victoria 3-2 ante Monterrey en la jornada 12 del Clausura 2026, destacando el gran desempeño de su equipo durante la mayor parte del encuentro, aunque reconoció fallas en el cierre. El estratega argentino valoró el funcionamiento colectivo, pero no ocultó su inconformidad por los minutos finales.

Al evaluar el trámite del partido, Milito fue claro al señalar que su equipo dominó ampliamente, aunque el desenlace dejó sensaciones encontradas: “Hicimos 85 minutos muy buenos. El equipo jugó un partido muy bien, se termina opacando semejante actuación con el final, del minuto 85 al 95 con esta situación de los goles recibidos y un penal en contra”.

En esa misma línea, el técnico rojiblanco subrayó la importancia de mantener la concentración hasta el último segundo, especialmente en duelos de alta exigencia: “Nos deja una gran enseñanza de cara al futuro: los partidos se empiezan y terminan cuando el árbitro pita. En el fútbol todo puede pasar. Hubiésemos preferido terminar con un 3-0, incluso con algún gol más, porque tuvimos muchas situaciones muy claras”.

Sobre el rendimiento general del equipo, Milito destacó la actitud competitiva de sus jugadores en una cancha complicada, aunque insistió en que el cierre debe mejorar: “Los chicos compitieron una vez más bien, jugaron un gran partido en una cancha difícil con un equipo bueno. Estoy conforme, salvo esos últimos 10 minutos que nos dejan con un mal sabor de boca porque creo que lo podíamos haber hecho mejor”.

Uno de los puntos clave del partido fue la actuación del arquero Raúl Rangel, quien detuvo un penal en los instantes finales, siendo determinante para asegurar la victoria. Milito resaltó su carácter en el momento más crítico del encuentro: “Tala defiende un arco muy grande como el de Chivas y también como el de México. Era el momento que más lo necesitábamos… debía aparecer simplemente para transmitirle confianza”.

Asimismo, el entrenador defendió la identidad del club basada en jugadores mexicanos, destacando que no lo considera una limitante, sino una fortaleza: “Para mí no es ningún problema ni tampoco una desventaja jugar con puros mexicanos; es una gran bendición. Creo mucho en ellos y por eso acepté el desafío de dirigir este equipo”. Además, agregó: “El gran desafío es sostenernos y para eso hay que trabajar mucho… el jugador mexicano, cuando está convencido, potencia todo su talento”.

Finalmente, Milito habló sobre el impacto que podría tener la actividad de la selección mexicana en su plantel, asegurando que el equipo está preparado para adaptarse a cualquier escenario. “Sé lo que significa jugar un mundial y representar a la selección… según los jugadores que terminen participando, nos adaptaremos porque tenemos un buen plantel”. Con ello, dejó claro que Chivas buscará mantener su nivel competitivo pese a cualquier ausencia.

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