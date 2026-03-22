¡La capital es azul y oro! Pumas se impone al América con penalti de Robert Morales en el agregado

Pumas vence 1-0 al América con gol de penal al 90+5 tras dominar el partido. Los felinos son cuarto lugar con 23 puntos; las Águilas quedan octavas

El equipo universitario mereció más y lo ganó sobre el final | Imago7

El Estadio Olímpico Universitario fue testigo de un Clásico Capitalino cargado de tensión, intensidad y drama hasta el último suspiro. Pumas impuso condiciones durante gran parte del encuentro, pero su falta de contundencia mantuvo con vida a un América que resistió y buscó el empate hasta el final, en un duelo que terminó con marcador de 1-0 y resolviéndose desde los once pasos en tiempo de compensación.

El conjunto universitario dominó el trámite, generó las opciones más claras y fue insistente en ataque, aunque la figura de Rodolfo Cota y la falta de precisión evitaron que el marcador se moviera durante los 90 minutos reglamentarios. Finalmente, un penal en los últimos instantes definió el rumbo del partido.

Pumas domina, pero perdona en el Olímpico

Desde el silbatazo inicial, Pumas mostró mayor intención ofensiva, con Robert Morales avisando apenas al minuto 1 con un disparo cruzado. América respondió adelantando líneas, pero sin claridad en el último tercio. Al minuto 9, los universitarios reclamaron un posible penal sobre Guillermo Martínez, pero el árbitro decidió no señalar la falta. Con el paso de los minutos, el partido entró en una fase de lucha en medio campo, aunque Pumas comenzó a encontrar espacios.

La primera gran jugada llegó al 20′, cuando el ‘Memote’ estuvo cerca de abrir el marcador, pero Cota reaccionó a tiempo. América respondió al 23 con un disparo de Brian Rodríguez que Keylor Navas atajó de forma segura.

El momento más claro del primer tiempo se dio al 33′, cuando Juninho se plantó solo frente al arco y estrelló su disparo en el poste, dejando escapar una oportunidad inmejorable. Pumas insistió, pero ni Memote Martínez ni Álvaro Ángulo lograron concretar al 39′ tras un centro que cruzó toda el área. Antes del descanso, Carrasquilla probó desde fuera del área, pero Cota controló sin problemas. Así, el primer tiempo terminó con empate sin goles, aunque con los felinos como protagonistas.

Drama total y penal en el cierre

Para la segunda mitad, América logró equilibrar el trámite, con mayor posesión de balón, aunque sin profundidad. Erick Sánchez probó al 57, pero Keylor Navas respondió con seguridad. El partido se volvió más físico, con múltiples tarjetas, mientras los cambios buscaban modificar el rumbo. Al minuto 78, Cota volvió a ser figura al evitar el gol de Robert Morales en un mano a mano, manteniendo con vida a las Águilas.

En los minutos finales, América se lanzó con todo en busca del empate, mientras Pumas se replegó con todos sus jugadores defendiendo en su área. La tensión creció con jugadas polémicas, incluida una caída de Memote Martínez al 90 que no fue sancionada.

Sin embargo, al 90+2′, el árbitro decidió revisar una nueva acción en el área. Tras analizarla en el VAR, César Ramos marcó penal para Pumas al 90+3‘, desatando la locura en el Olímpico. Al 90+5, Robert Morales cobró con frialdad, engañó a Rodolfo Cota y marcó el 1-0 definitivo, sellando una victoria dramática para los universitarios en el Clásico Capitalino.

🚨 ¡GOOOOOOOOOL DE LOS PUMAS! 🔥🔥🔥¡PENAL sobre el Memote en los ÚLTIMOS MINIUTOS y la Pantera Morales manda el balón al fondo de la red! 🤯⚽💥



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De esta manera, Pumas alcanza los 23 puntos y se coloca momentáneamente en el cuarto lugar, mientras que América se queda en el octavo sitio con 17 unidades, tras un partido en el que resistió, pero terminó cediendo ante la insistencia felina.

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