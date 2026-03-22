Taro Daniel vs Michael Mmoh por el título en el ATP Challenger Morelos

Ambos tenistas superaron duros compromisos en el Estadio Morelos y ahora se preparan para disputar el título en territorio mexicano

Quedó lista la final del ATP Challenger | Claro Sports

El ATP Challenger Morelos 2026 ya tiene definida su gran final para este domingo, luego de dos intensas semifinales que dejaron como protagonistas al japonés Taro Daniel y al estadounidense Michael Mmoh. Ambos tenistas superaron duros compromisos en el Estadio Morelos y ahora se preparan para disputar el título en territorio mexicano.

En el primer duelo, Taro Daniel protagonizó una remontada de carácter ante el estadounidense Andrés Martin, a quien venció con parciales de 6-7(2), 6-3 y 6-4 tras más de dos horas de juego. El japonés supo reponerse de un arranque complicado y elevó su nivel en los momentos clave para sellar su pase a la final.

Daniel mostró temple y consistencia desde el fondo de la cancha, aprovechando las oportunidades de quiebre y manteniendo la calma en los intercambios largos. Su capacidad de reacción fue determinante para inclinar el partido a su favor, especialmente después de ceder el primer set en el desempate.

Por su parte, Michael Mmoh también tuvo que venir de atrás en su semifinal ante Tyler Zink, en un partido que terminó con marcador de 1-6, 7-6(4) y 6-2. El estadounidense sufrió en el primer set, pero ajustó su estrategia y logró imponer condiciones conforme avanzó el encuentro.

El segundo set fue clave para Mmoh, quien se lo llevó en un tiebreak muy disputado, lo que le permitió tomar impulso anímico rumbo al set definitivo. Ya en el tercer parcial, dominó con mayor claridad y cerró el partido con autoridad para asegurar su lugar en la final.

Con ambos finalistas definidos, el duelo entre Daniel y Mmoh promete ser un choque de alto nivel, con dos jugadores que han demostrado resiliencia y capacidad de adaptación durante el torneo. El contraste de estilos y la solidez mental de ambos serán factores clave en la definición del campeonato.

¿Cuándo es la final de ATP Challenger Morelos?

La gran final del ATP Challenger Morelos 2026 será en punto de las 16:00 horas del 22 de marzo y se perfila como un enfrentamiento imperdible, donde Taro Daniel y Michael Mmoh buscarán coronar su destacada actuación y levantar el trofeo. La expectativa crece entre los aficionados, que esperan un cierre espectacular en el Estadio Morelos.

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