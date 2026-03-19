Martín Anselmi desea reunión con presidente de Cruz Azul y abre la puerta a su regreso: “Ese final no es el que quería”

El técnico del Botafogo habla sobre su paso por la Máquina y reconoce que la hinchada cementera le generó “ese primer amor”

Anselmi llegó a una final de Liga MX con Cruz Azul | Imago7

Martín Anselmi no olvida su paso por la Liga MX con Cruz Azul. A poco más de un año de su salida de la Máquina, el hoy técnico del Botafogo reconoció que le gustaría tener una reunión con el presidente, Víctor Velázquez, y dejó abierta la puerta para un eventual regreso al banquillo celeste. En entrevista con ‘Te Dejo En Orsai’, el argentino envió un mensaje al mandatario cementero.

“Yo sé cómo me comporté y ya está, el tema ya pasó. Quiero mucho a Cruz Azul, quiero que le vaya bien, la hinchada va a estar por siempre y creo que en algún momento con Víctor, que es el presidente de Cruz Azul, debemos de tomarnos un café y hablar, porque la relación que nosotros teníamos y el sentimiento que yo tenía con él era de una persona que formaba parte de mi círculo íntimo y mi familia. Que eso se rompa, de todo lo que te dije, es lo que más me duele, porque lo sigo pensando. Hoy, que estoy sin trabajo, y estando con trabajo, es una situación que sigo pensando ‘¿Por qué?'”.

El entrenador, de 40 años de edad, aseguró que la forma de salir de la Noria no le gustó: “Es algo que me duele, porque lo que construimos juntos, el camino, lo que hemos vivido… terminar de esa forma a mí no me gusta. Creo que en algún momento lo tendremos que charlar”.

Anselmi, quien consideró que el fútbol mexicano “está subestimado” en Sudamérica, resaltó la conexión que generó con la afición celeste y dejó claro que es algo que nunca olvidará en su carrera:

“Se generó una conexión con el hincha que yo nunca voy a olvidar en mi vida, porque fueron especiales, así como Independiente del Valle fue especial por todo lo que me dio, lo que descubrí, lo que aprendí y lo que conseguimos, la hinchada de Cruz Azul es la primera vez que una hinchada me brinda ese cariño. El club me generó ese primer amor con esa conexión de los hinchas que siempre va a estar dentro de mi corazón”.

Anselmi explica su salida de Cruz Azul: “Era fácil colocarme en el lugar de villano”

Durante la misma entrevista, Anselmi volvió a explicar su salida de Cruz Azul en pleno inicio del torneo Clausura 2025 de la Liga MX: “Era fácil colocarme en el lugar de villano. La salida nuestra como cuerpo técnico yo sabía que iba a generar una herida en el hincha de Cruz Azul, y generaba una herida en mí mismo al mismo tiempo, más allá de lo que estábamos consiguiendo a nivel profesional. Pero creo que en el medio entre la decisión de salir y ese último semestre, pasaron muchas cosas que son cosas que quedan adentro, no hay que explicarlas, simplemente se habla con la gente que había que hablarlas en su momento y se habló”.

El timonel reveló que habló las cosas de frente con la directiva y aclaró la razón por la que se fue sin dar explicaciones. Además comparó su salida con lo ocurrido en Independiente del Valle, cuando partió rumbo a México:

“La misma situación se dio en México, quieran vender lo que quieran vender. Fui a hablar con el presidente, le dije ‘está esta situación, si no es el momento yo lo voy a entender. Entiendo que hay una cláusula, si no estás dispuesto a negociar o a llevar adelante la cláusula te entiendo, porque hay un contrato de por medio, pero si estás dispuesto quiero que se habla de presidente a presidente y quiero tener la oportunidad de decirle al hincha por qué tomo esta decisión’. Y ese punto en algún momento de esa negociación hubo mucha ruptura y en ese quiebre tuvimos que irnos sin dar explicaciones, porque no se podía dar explicaciones, porque en medio había un conflicto legal. Eso es lo que nadie sabe. Al final se termina resolviendo ese conflicto legal, donde Porto termina pagando muchísimo dinero por nuestra salida”.

“Lo que molesta son las formas y lo que más cuidé fueron las formas, pero con una buena estrategia hicieron que esas formas parezcan las peores. Pero la gente que me conoce sabe que no soy así, sabe que me gusta ir de frente con las cosas, no hablo a través de nadie, equivocándome o acertándome me gusta hacerme cargo”, añadió.

Martín Anselmi, ex técnico del Cruz Azul | Imago7

¿Anselmi regresa a Cruz Azul?

Finalmente Martín Anselmi no descarta regresar a Cruz Azul en un futuro y recordó un fragmento de ‘Andar conmigo’, canción de Julieta Venegas que marcó su paso por el balompié mexicano:

“En algún momento la canción dice ‘Una historia todavía sin final’. Y creo que ese final no es el que yo quería. Yo cambiaría muchas cosas de mi carrera por haber conseguido la décima con Cruz Azul. En este tipo de respuestas me gusta también ser prudente, porque si no uno parece que está intentando y nada que ver. Cruz Azul tiene un gran entrenador, el cual tengo relación y muy buena, le está yendo muy bien y tiene un gran futuro por delante. Creo que esa historia, todavía sin final, en algún momento ¿por qué no?”.

Durante su paso por Cruz Azul, Martín Anselmi disputó la final del torneo Clausura 2024, donde su equipo perdió el título frente al América. Además llegó a las semifinales del Apertura 2024, instancia en la que nuevamente fueron eliminados por las Águilas. En Leagues Cup la Máquina dijo adiós en octavos de final luego de perder ante el Mazatlán.

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