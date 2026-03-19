Monterrey vs Chivas en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 12 de Liga MX 2026

El Rebaño visita el Gigante de Acero para mantenerse en el cima del Clausura 2026 y de paso, seguir alargando la crisis de Rayados que están fuera de zona de Liguilla

Monterrey recibe a Chivas este sábado 21 de marzo, para disputar la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, en un partido que tendrá como escenario el Gigante de Acero. El encuentro podrá verse a través de Canal 5, TUDN y ViX, además del minuto a minuto de Claro Sports. El duelo enfrenta a dos equipos con realidades distintas, uno que se encuentra fuera de zona de Liguilla, recordando que para este torneo no habrá Play In por el Mundial 2026 y otro, que es líder y es amplio favorito al título.

Rayados llega a este compromiso con la necesidad de recomponer el camino en el torneo. Monterrey fue eliminado por Cruz Azul en los octavos de final de la Concachampions, resultado que impactó en su rendimiento reciente. En la Liga MX, empató 2-2 ante Juárez en la jornada 11, lo que lo dejó con 14 puntos en la novena posición. Lo que si es un hecho es que ahora, podrán mantener su atención 100 por ciento en el Clausura 2026.

Por su parte, Chivas vive un momento sólido en el campeonato. En la jornada 11 goleó 3-0 a Santos, y en el partido reprogramado de la jornada 9 superó 5-0 a León, resultados que le permitieron recuperar el liderato con 27 puntos. Además, el equipo tapatío se ha consolidado como una de las mejores defensivas del torneo, con 22 goles, al igual que la Máquina. Además, el Rebaño tiene en sus filas a Armando ‘La Hormiga’ González, quien fue campeón de goleo el torneo pasado y figura para serlo nuevamente, ya que después de 12 jornadas tiene nueve goles, solo uno menos que Joao Pedro del Atlético de San Luis.

¿Quién transmite en vivo el Monterrey vs Chivas y dónde ver el partido de este sábado 21 de marzo de 2026?

El partido entre Monterrey y Chivas se podrá ver en vivo a través de Canal 5 y TUDN en televisión, mientras que en streaming estará disponible en ViX. Además, los aficionados podrán seguir todos los detalles del encuentro mediante el minuto a minuto de Claro Sports, así como la mejor crónica y reacciones.

Alineaciones probables del Monterrey vs Chivas para la jornada 12 del Clausura 2026

El conjunto de Rayados llega con algunas dudas en su plantel. Antes del duelo de Concachampions no contó con Iker Fimbres, y jugadores como Sergio Canales, Stefan Medina, Lucas Ocampos y Érick Aguirre no han entrenado con normalidad, por lo que su participación está en duda.

Monterrey: Luis Cárdenas; Víctor Guzmán, Anthony Martial, Carlos Salcedo, Jesús Corona; Alonso Aceves, Luis Reyes, Jorge Rodríguez; Roberto de la Rosa, César Bustos y Carlos Frayde.

En el caso de Chivas, el técnico Gabriel Milito podrá contar con su plantel completo. Aunque existe la posibilidad de realizar rotaciones tras la carga de partidos, el equipo podría repetir la base que goleó a León.

Chivas: Raúl Rangel; Diego Campillo, Roberto Alvarado, José Castillo, Bryan González; Daniel Aguirre, Fernando González, Santiago Sandoval; Efraín Álvarez, Armando González y Brian Gutiérrez.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Monterrey vs Chivas

En los enfrentamientos recientes entre Monterrey y Chivas, la serie se ha mantenido equilibrada. En los últimos cinco partidos, cada equipo ha logrado dos victorias, además de un empate, lo que refleja la paridad entre ambos clubes en los torneos recientes.

El antecedente más reciente favorece a Chivas, que se impuso 4-2 el 8 de noviembre de 2025 en el Apertura 2025. Sin embargo, Monterrey logró una victoria importante en el Clausura 2025 (3-1), mientras que en otros duelos también ha conseguido resultados positivos, como el 2-1 en el Apertura 2023. A diferencia de otras rivalidades, ninguno de los dos equipos ha impuesto una racha dominante prolongada, por lo que este encuentro se presenta como una nueva oportunidad para inclinar la balanza en el historial reciente.

Chivas 4-2 Monterrey | Jornada 17 | Apertura 2025

Monterrey 3-1 Chivas | Jornada 14 | Clausura 2025

Chivas 1-1 Monterrey | Jornada 10 | Apertura 2024

Monterrey 0-2 Chivas | Jornada 13 | Clausura 2024

Chivas 1-2 Monterrey | Jornada 7 | Apertura 2023

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