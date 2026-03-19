Pumas vs América en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 12 de Liga MX 2026

El Clásico Capitalino disputa una nueva edición en el fútbol mexicano; mira la previa, canal de transmisión online y últimos resultados

Pumas vs América en vivo la jornada 12 de la Liga MX | Claro Sports

Pumas y América están listos para protagonizar una nueva edición del Clásico Capitalino del fútbol mexicano. Este sábado 21 de marzo de 2026, ambos equipos miden fuerzas en el Olímpico Universitario, en el marco de la jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro se llevará a cabo a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en la capital mexicana.

Frente a frente dos clubes que se encuentran en posiciones de Liguilla. Los dirigidos por Efraín Juárez son quintos de la tabla general con 20 puntos, después de cinco victorias, cinco empates y una derrota. Del otro lado los comandados por André Jardine marchan en la séptima posición de la clasificación con 17 unidades, cortesía de cinco triunfos, dos igualdades y cuatro descalabros.

A nivel individual destacan los goleadores de cada escuadra: Juninho por Pumas, con cinco goles en 11 partidos disputados; y Brian Rodríguez por el América, con tres tantos en la misma cantidad de apariciones.

Los universitarios llegarán al compromiso con mayor descanso respecto a su rival, ya que su último encuentro fue el sábado 14 de marzo en el 2-2 frente a Cruz Azul. Para los azulcremas la última actividad llegó este miércoles 18 de marzo, con el empate 1-1 ante Philadelphia Union en la vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, resultado que le dio el boleto a cuartos a los mexicanos.

¿Quién transmite en vivo el Pumas vs América y dónde ver el partido de este 21 de marzo de 2026?

El Clásico Capitalino entre Pumas y América se podrá seguir en vivo y en directo este sábado 21 de marzo a través de la señal de Canal 5 y TUDN en televisión, así como vía streaming mediante ViX. En Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto, así como la crónica y las reacciones del encuentro en Ciudad Universitaria.

Alineaciones probables del Pumas vs América para la jornada 12 del Clausura 2026

Pumas llegará al compromiso con la baja de Nathan Silva, defensa que fue expulsado en el empate ante Cruz Azul el pasado fin de semana. Su lugar sería ocupado por el español, Rubén Duarte; el técnico auriazul, Efraín Juárez, sí podrá estar en el banquillo a pesar de su multa de 350 mil pesos tras los festejos al término del duelo contra la Máquina. Por el América, la conocida baja de Luis Ángel Malagón en la portería.

Pumas.- Keylor Navas, Rodrigo López, Rubén Duarte, Ángel Azuaje, Álvaro Angulo, Alan Medina, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo, Juninho y Robert Morales.

Keylor Navas, Rodrigo López, Rubén Duarte, Ángel Azuaje, Álvaro Angulo, Alan Medina, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo, Juninho y Robert Morales. América.- Rodolfo Cota, Aaron Mejía, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Cristian Borja, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Raphael Veiga, Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y Patricio Salas.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Pumas vs América

América llegará al compromiso con dos victorias al hilo sobre Pumas, la más reciente por goleada de 4-1 en la jornada 11 del torneo Apertura 2025. Si tomamos en cuenta los últimos 10 antecedentes, el balance es de cuatro triunfos para las Águilas, tres para UNAM y tres empates. Dato a destacar: son cinco duelos consecutivos sin igualdad.

América 4-1 Pumas | Jornada 11 | Apertura 2025

Pumas 0-2 América | Jornada 8 | Clausura 2025

América 0-1 Pumas | Jornada 10 | Apertura 2024

Pumas 2-1 América | Jornada 16 | Clausura 2024

América 1-0 Pumas | Jornada 10 | Apertura 2023

América 1-1 Pumas | Jornada 16 | Clausura 2023

Pumas 0-3 América | Jornada 8 | Apertura 2022

Pumas 0-0 América | Jornada 7 | Clausura 2022

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