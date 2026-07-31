La afición exige títulos y Solari ya tiene un plan

El técnico universitario repasó la identidad del equipo, las bajas, la cantera y el reto de romper 15 años sin títulos

Esteban Solari, DT de Pumas | Imago7

El proyecto de Esteban Solari en Pumas apenas comienza, pero el entrenador argentino ya tiene claro el camino. Después de conseguir su primera victoria en la Liga MX al remontarle al Toluca en el Nemesio Diez, el estratega concedió una entrevista a Fox en la que explicó la idea futbolística que quiere implantar en Ciudad Universitaria y abordó temas clave como las lesiones de Keylor Navas y Adalberto “Coco” Carrasquilla, la presión por la larga sequía sin campeonatos y el papel que tendrá la cantera. Nota completa, aquí.