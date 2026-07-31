Jhon Solís se exhibe contra el Barcelona: anota en amistoso con el Birmingham City

El volante colombiano reaparece en el radar, anotando en la igualdad que se tradujo en caída para los ‘Culés’ por penales.

Jhon Solís, volante del Birmingham | MI News/NurPhoto vía AFP

El Barcelona, para sorpresa de todos, cayó por sorpresa en su pretemporada. El Birmingham City, en carrera esta próxima campaña para lograr el ascenso a la Premier League, le propinó una victoria que posiblemente no estaba en los planes. Dicen que el resultado poco importa en los duelos de fogueo, pero sin duda, algunos no presupuestaban festejo de los ingleses.

Preciso se trató del primer juego exigente de pretemporada. August Priske y Jhon Solis, a los 31′ y 68′ respectivamente, anotaron los goles para la escuadra dirigida por Chris Davies. Del otro lado, Hansi Flick contó con la noche estelar de Hamza Abdelkarim, pues firmó doblete a los 42′ y 60′.

Todos se quedaron con la actuación del delantero egipcio, que milita en los equipos juveniles de la famosa ‘Masía’. Eso sí, en la legión cafetera destacó Jhon Solís. El volante con pasado en Atlético Nacional y Girona se reportó con una diana importante que forzó la tanda final de penales.

El gol de Jhon Solís ante el Barça

El mediocampista de 22 años fue inicialista. Sin duda se ha fortalecido mucho en la Segunda División de Inglaterra, logrando un gol en 32 cotejos. De entrada se volvió partícipe en el compromiso, ayudando en la presión alta que sorprendió por momentos al conjunto catalán.

Solo le faltaba el gol a Solís. En efecto, lo logró cerca al desenlace del partido. Desde el balón parado y un pase previo en el área, pudo conectar sobre el portero Áron Yaakobishvili, recién sustituido por Wojciech Szczęsny para la etapa complementaria.

El lateral Alex Cochrane levantó un tiro libre en campamento rival. En vez de disparar, Cristopher Klarer, capitán y marcador central, decidió asistir a Solís, quien venía perfilado y libre de marca sobre el poste derecho. Le bastó empujar la pelota, de primera intención, para marcar la segunda diana del equipo azul.

😳⚽ SEM TEMPO NEM DE COMEMORAR!



O Birmingham respondeu na mesma moeda e buscou o empate logo em seguida! 😤



Deixaram Jhon Solís completamente livre… aí fica difícil para o Barcelona. Vacilo na marcação e castigo na hora. 👀



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Birmingham terminó ganando por las vía de los penales. El cuadro inglés resolvió con 3-2 en la tanda fulminante para dejar al Barcelona muy sorprendido. Para Solís, el debut oficial de su equipo será el sábado 8 de agosto, visitando al Swansea, por la primera ronda de la Copa de la Liga.

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