Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado natación finales día 4 en directo

Disfruta en vivo online las finales de la cuarta jornada de natación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 por Claro Sports

Las finales de natación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 llegan a Claro Sports con una jornada repleta de velocidad, técnica y emociones en la piscina del Centro Acuático Juan Pablo Duarte. La sesión definirá medallas en los 100 metros dorso femenil y varonil, los 200 metros pecho femenil y varonil, los 400 metros libre en ambas ramas y cerrará con el espectacular relevo mixto 4×100 metros libre. Cada prueba se decide en una sola final, donde los mejores tiempos de las eliminatorias buscarán subir al podio en carreras que suelen definirse por centésimas de segundo, combinando explosividad en las salidas, precisión en los virajes y un cierre impecable rumbo a la meta.

México llega como una de las delegaciones protagonistas con figuras como Celia Pulido y Miranda Grana en los 100 metros dorso, Marcus Reyes, quien impuso récord de los Juegos Centroamericanos 2026, en las eliminatorias del 100 metros dorso con 54.10 segundos, y Humberto Nájera, además de Byanca Rodríguez en los 200 metros pecho, Aranza López y Regina Medina en los 400 metros libre, así como Paulo Strehlke y David Medina en los 400 metros libre varonil. La competencia también contará con rivales de gran nivel de Venezuela, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana y Aruba, por lo que cada final promete una intensa batalla por el oro. Vive en vivo online todas las emociones de la natación, con récords, duelos de alto nivel y las grandes figuras de la región, a través de la transmisión de Claro Sports.

Te puede interesar: