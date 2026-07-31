El motivo que provocó la ruptura entre Chicharito Hernández y Chivas

La llegada de Alan Pulido habría provocado un distanciamiento entre las Chivas y Javier ‘Chicharito’ Hernández por la competencia por la titularidad

La ruptura de Chicharito Hernández con las Chivas | Imago7

Javier ‘Chicharito’ Hernández mantiene una guerra pública con la directiva de Chivas del Guadalajara después de sus declaraciones tras ser anunciado como nuevo jugador del Atlético Dallas. El delantero mexicano aseguró que durante su segunda etapa con el conjunto rojiblanco nunca recibió el respaldo humano ni deportivo que esperaba por parte de la institución, palabras que provocaron una fuerte reacción entre la afición y el entorno del club.

Sin embargo, la ruptura entre Chicharito Hernández y el equipo de sus amores habría iniciado meses antes, durante el Clausura 2025. De acuerdo con información de José María Garrido, reportero de Claro Sports, la relación entre ambas partes comenzó a deteriorarse en enero de 2025, cuando la directiva rojiblanca decidió fichar a Alan Pulido para reforzar el ataque por petición del entonces entrenador Óscar García Junyent.

El regreso de Alan Pulido al Guadalajara para una segunda etapa generó una disputa interna por la titularidad en la posición de centrodelantero. Según el reporte periodístico, Chicharito Hernández habría recibido de mala manera la llegada de su compañero, una situación que aumentó la tensión dentro del equipo durante el torneo.

Con el paso de las semanas, la competencia por un lugar en el once titular se convirtió en uno de los principales focos de tensión en el plantel. La presencia de Alan Pulido modificó el panorama ofensivo del Guadalajara y, de acuerdo con el reporte, la relación entre Javier Hernández y la directiva continuó desgastándose conforme avanzó el torneo.

Ese distanciamiento marcó el inicio del quiebre definitivo entre ambas partes, una situación que terminó por reflejarse meses después con la salida del máximo goleador histórico de la selección mexicana. Aunque en ese momento no hubo una ruptura tan dramática, las diferencias ya eran evidentes al interior del club, según la información revelada por José María Garrido.

Tras un año sin actividad profesional, Chicharito Hernández regresará a las canchas con el Atlético Dallas de la USL Championship de Estados Unidos, en una nueva etapa después de su polémica salida de Chivas. El atacante intentó matizar las declaraciones que realizó en el podcast LukaDeLaRadio al asegurar que fueron sacadas de contexto, aunque sus palabras sobre que “a Chivas le convenía en ese momento que se hablara peor de un jugador que de Chivas en sí” ya habían provocado una fuerte respuesta entre los seguidores rojiblancos.

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