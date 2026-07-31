México firma doble podio en el voleibol de playa en Santo Domingo 2026

México ganó el bronce femenil y la plata varonil en el voleibol de playa para extender su ventaja en la cima del medallero

El voleibol de playa dejó un doble podio para la delegación azteca | Claro Sports

La delegación mexicana volvió a sumar en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a una destacada jornada en el voleibol de playa, donde conquistó dos medallas en las finales disputadas este viernes. El equipo femenil se quedó con el bronce, mientras que el varonil obtuvo la plata tras una cerrada final ante Cuba.

Con estos resultados, México continúa consolidándose en la cima del medallero general al alcanzar 186 medallas, reafirmando su dominio en la justa regional y ampliando la diferencia sobre el resto de las delegaciones.

Flores y Torres aseguran el bronce para México

En la rama femenil Atenas Flores y Susana Torres derrotaron con autoridad a las dominicanas Cristal Paniagua y Jineiry Payano por 21-15 y 21-11 para quedarse con la medalla de bronce.

La dupla mexicana impuso condiciones desde el arranque con un ataque mucho más efectivo y aprovechó los errores de las locales para tomar ventaja en el primer parcial. Flores lideró la ofensiva, mientras Torres dominó la red con cuatro bloqueos que marcaron diferencia.

En el segundo set, las mexicanas mantuvieron el control del encuentro sin permitir reacción de las anfitrionas. México sumó 20 puntos de ataque, cuatro bloqueos y dos aces, además de capitalizar 16 errores de República Dominicana para cerrar el partido en apenas 35 minutos.

Ayala y Vargas pelearon hasta el final, pero Cuba se llevó el oro

En la final varonil, Carlos Ayala y Antonio Vargas protagonizaron uno de los mejores encuentros del torneo frente a los cubanos Damián Gómez y Eblis Veranes.

México comenzó con fuerza al adjudicarse el primer set 21-19, mostrando gran eficacia ofensiva y aprovechando los momentos clave para ponerse a un parcial del campeonato.

Sin embargo, Cuba respondió en un dramático segundo episodio que se definió 22-20, obligando al desempate. En el tercer set, los caribeños aprovecharon el impulso anímico para imponerse 15-11 y asegurar la medalla de oro tras 49 minutos de juego.

La pareja mexicana terminó con 34 ataques ganadores, dos bloqueos y dos puntos de servicio, pero no logró contener la efectividad ofensiva de Gómez y Veranes, quienes sumaron 40 ataques exitosos para darle el título a Cuba.

Aunque el oro se escapó por un estrecho margen, México cerró el torneo de voleibol de playa con un doble podio, gracias al bronce de Flores y Torres y la plata de Ayala y Vargas, aportando dos nuevas preseas para una delegación que sigue encabezando con autoridad el medallero de Santo Domingo 2026 con 186 medallas.

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