Colombia vs México en vivo fútbol femenil: transmisión ronda preliminar Juegos Centroamericanos 2026

Colombia y México se enfrentan en la ronda preliminar del fútbol femenil de Santo Domingo 2026. Sigue las acciones en vivo por Claro Sports

La selección mexicana femenil sub 23 enfrenta a Colombia este viernes 31 de julio en la segunda jornada de la ronda preliminar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El encuentro del Grupo B comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Moca 85 de República Dominicana.

El conjunto dirigido por Vanessa Martínez buscará su primera victoria de la competencia después de comenzar su participación con un empate sin goles. Colombia, por su parte, llega como líder del sector tras vencer 5-0 a Jamaica, por lo que el partido será importante para las aspiraciones de México de avanzar a las semifinales.

No te pierdas el Colombia vs México en vivo, con todas las acciones del fútbol femenil de Santo Domingo 2026. Sigue la transmisión del encuentro a través del canal de YouTube y la multiplataforma de Claro Sports, que ofrece una cobertura especial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe para México.

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