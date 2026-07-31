Adeyemi debuta con el Barcelona y Hamza marca un doblete en el empate ante Birmingham

El nuevo fichaje azulgrana fue titular en el 2-2 de pretemporada; Hamza Abdelkarim anotó los dos goles del Barcelona en Inglaterra

Adeyemi sumó sus primeros minutos como blaugrana | Reuters

El FC Barcelona empató 2-2 con el Birmingham City en su segundo partido de preparación rumbo a la temporada 2026/27. El encuentro, disputado en el St. Andrew’s Stadium, marcó el debut de Karim Adeyemi con la camiseta azulgrana y tuvo como figura ofensiva a Hamza Abdelkarim, autor de los dos tantos del conjunto dirigido por Hansi Flick.

El alemán apareció desde el once inicial en su primera presentación tras incorporarse al Barcelona. El exfutbolista del Dortmund participó en varias acciones ofensivas durante el primer tiempo e intentó asociarse con Hamza Abdelkarim, aunque el equipo español encontró dificultades para superar la presión del Birmingham durante buena parte de la primera mitad.

El conjunto inglés abrió el marcador al minuto 31. Cochrane envió un centro desde la banda izquierda y Priske ganó el duelo aéreo dentro del área para vencer a Wojciech Szczęsny con un remate de cabeza. El Birmingham había generado las ocasiones más claras hasta ese momento y encontró recompensa a través del balón parado y los envíos laterales.

La respuesta del Barcelona llegó antes del descanso. Marc Bernal condujo una jugada que terminó con una falta sobre Hamza dentro del área y el árbitro señaló penalti. El delantero egipcio ejecutó el cobro al minuto 41 y estableció el 1-1 con el primer disparo entre los tres postes del conjunto azulgrana en el encuentro.

Para el inicio de la segunda parte, Flick realizó varias modificaciones en su alineación y dio ingreso a futbolistas del primer equipo, del filial y del juvenil. El Barcelona encontró el segundo gol al minuto 59, cuando James Beadle, guardameta inglés, entregó un rebote tras un disparo de Roony. Hamza aprovechó el regalo dentro del área para firmar su doblete y poner el 2-1.

Sin embargo, la ventaja duró menos de diez minutos. En otra acción a balón parado, el Birmingham prolongó un servicio al área y John Solís apareció para definir el 2-2 al minuto 68.

El tramo final ofreció oportunidades para ambos lados, aunque fue el Barcelona el que acumuló las ocasiones más claras. Álvaro González estuvo cerca de marcar tras un centro de Jordi Pesquer, mientras que Orian Goren también participó en varias aproximaciones ofensivas. En el tiempo añadido, el guardameta Beadle evitó el tercer gol con dos atajadas consecutivas frente a Roony y Álvaro González.

Con el empate se cerró el segundo amistoso de pretemporada para el Barcelona antes de continuar su preparación en Inglaterra. El estreno de Karim Adeyemi y el doblete de Hamza Abdelkarim fueron los hechos más destacados de un encuentro en el que Birmingham aprovechó el juego aéreo para rescatar un valioso empate.

Te puede interesar