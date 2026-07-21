La Liga MX arranca con fuerza: Jornada 1 del Apertura 2026 rompe registro de asistencia

Los aficionados responden al inicio del Apertura 2026 con mejores registros en las tribunas

El Apertura 2026 aumenta 10% la afluencia de aficionados. Imago 7

La jornada 1 del Apertura 2026 registró un aumento en la asistencia de aficionados a los estadios de la Liga MX respecto al torneo anterior. Los primeros partidos del campeonato reunieron una mayor cantidad de seguidores en las tribunas y marcaron un arranque con cifras positivas para el futbol mexicano.

El incremento en la entrada refleja el interés generado por el inicio de una nueva temporada, con el regreso de figuras, nuevos proyectos deportivos y la expectativa de los aficionados por sus equipos. La Liga MX comenzó el torneo con una respuesta superior a la registrada en la primera fecha del certamen pasado. LEE LA NOTA COMPLETA

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