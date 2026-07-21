David Ospina llega a México y asegura que dará “su granito de arena” al Atlante

El portero colombiano David Ospina llegó a la Ciudad de México para integrarse al Atlante como refuerzo para el torneo Apertura 2026. Tras participar en el Mundial 2026 con su selección nacional, el experimentado guardameta buscará aportar liderazgo a un plantel joven bajo la dirección de Miguel Herrera

David Ospina ya está en México para comenzar una nueva etapa en su carrera. El guardameta colombiano arribó a la Ciudad de México para cerrar su incorporación con el Atlante como refuerzo para el Apertura 2026, después de su participación en el Mundial 2026 con la Selección de Colombia.

El experimentado portero explicó que la posibilidad de llegar al futbol mexicano apareció mientras estaba concentrado con su selección y que la decisión final pasó por un proyecto que convenció tanto a él como a su familia. “Fue todo muy rápido, estaba muy concentrado en lo que iba a ser el Mundial para nuestro país, para Colombia. Se vino presentando esta posibilidad, se tuvieron algunas conversaciones y bueno, solamente era conocer a la familia Escalante para tomar esa decisión positiva”, comentó.

Ospina destaca su vínculo con el futbol mexicano

El colombiano reconoció que siempre tuvo interés por jugar en la Liga MX y recordó que su primer partido internacional lo disputó en territorio mexicano, específicamente en el Estadio Azteca, cuando tenía 15 años. Esa experiencia, sumada a los comentarios de compañeros que han militado en el país, influyó en su decisión de aceptar la propuesta del Atlante.

“Yo tengo algo especial con México. Mi primer partido internacional fue en el Estadio Azteca a la edad de los 15 años; fue la primera vez que salí de mi país. Algunos compañeros vinieron a jugar acá y me contaban sobre la liga, sobre el nivel que tiene la liga mexicana y hoy se me presentó esta oportunidad al final de mi carrera”, explicó.

Ospina también resaltó el crecimiento de la Liga MX y señaló que la presencia de futbolistas de trayectoria internacional, como Keylor Navas, demuestra el atractivo del campeonato mexicano. Además, mencionó que jugadores como James Rodríguez y Camilo Vargas le hablaron de la competencia y del entorno que encontrará en el país.

“Entonces, yo creo que, como te lo dije, el fútbol mexicano siempre atrae por eso, por su infraestructura, sigue mejorando cada día y, bueno, como te digo, es puro aprovechar esta linda oportunidad”, apuntó. “Sí, claro, me habló muy bien (James), me habló muy bien de la de la liga. Como le dije, James fue uno, Camilo fue otro. Entonces, feliz, feliz de estar acá y poder aprovechar esta linda oportunidad”.

Liderazgo y experiencia para un Atlante joven

El arquero colombiano llegará a un plantel con muchos futbolistas jóvenes, situación que considera una oportunidad para aportar desde su experiencia. Ospina aseguró que su intención será sumar dentro y fuera del terreno de juego, bajo la dirección técnica de Miguel Herrera.

“Vengo a aportar. Sé que es un equipo con muchos jóvenes que quieren hacer las cosas bien, con un gran cuerpo técnico encabezado por Miguel. Creo que eso es ambicioso, tener un entrenador como él y, como te lo digo, vengo a aportar ese granito de arena”, afirmó.

Ospina explicó que ya tuvo conversaciones con Herrera sobre el proyecto del equipo y la importancia de construir un grupo competitivo. “Hemos tenido unas algunas conversaciones y siempre pensando en hacer cosas importantes para para Atlanta, el club con esta historia. Y, bueno, como te digo, necesitamos de todo, necesitamos que esté la hinchada también de dentro del equipo y poder aprovecharlo al máximo”, señaló.

“Yo creo que es un proyecto ambicioso, sabemos que todo es un proceso, todo hay que ir paso a paso, ir consolidando consolidando el grupo. Como lo dije, es un grupo joven, pero con una expectativa grande de poder hacer las cosas bien”.

Ospina también habló sobre el reto físico que representa jugar en México, especialmente por la altura de algunas sedes. Sin embargo, recordó que durante su etapa con Atlético Nacional tuvo experiencia en ciudades con condiciones similares y aseguró que trabajará para estar disponible lo antes posible para el cuerpo técnico.

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