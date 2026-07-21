La FIFA destaca la atajada de Tala Rangel ante Corea del Sur como una de las mejores del Mundial 2026

El portero de la selección mexicana desvió un remate de Oh Hyeon-gyu para evitar la caída de su marco y mantener el cero para el Tricolor

Tala Rangel es reconocido por la FIFA. | Imago 7

La actuación de Raúl ‘Tala’ Rangel en el Mundial 2026 continúa siendo reconocida. La FIFA incluyó la intervención del portero de la selección mexicana ante Corea del Sur entre las mejores atajadas del torneo, luego de una acción que evitó el empate en los minutos finales del encuentro.

El guardameta de Chivas apareció en un momento clave del partido disputado en Guadalajara. Corea del Sur buscaba igualar el marcador con un remate de cabeza dentro del área, pero Rangel reaccionó con rapidez para desviar el balón y mantener la ventaja del equipo mexicano.

La jugada fue considerada una de las acciones destacadas bajo los tres postes durante la Copa del Mundo, donde varios porteros tuvieron intervenciones importantes para sus selecciones.

Tala Rangel y la atajada que salvó a México ante Corea del Sur

El partido entre México y Corea del Sur tuvo un cierre de presión para el conjunto dirigido por Javier Aguirre. Con el marcador a favor del Tricolor, el equipo asiático encontró espacios en los últimos minutos y estuvo cerca de conseguir el empate.

Fue entonces cuando apareció Rangel. El arquero mexicano extendió los brazos para desviar un cabezazo de Oh Hyeon-gyu, evitando que el balón terminara dentro de su portería. La acción también requirió una segunda reacción del guardameta, quien protegió el esférico antes de que llegara otro intento ofensivo.

Esa intervención permitió que México conservara el triunfo por 1-0 ante Corea del Sur, resultado que ayudó al equipo nacional a asegurar su clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026.

Rangel se convirtió en una de las figuras del equipo mexicano durante la fase de grupos. El portero de Chivas terminó esa etapa con una participación importante para que México mantuviera su portería sin goles recibidos en sus primeros encuentros del torneo.

El arquero mexicano disputó la Copa del Mundo como titular y respondió en momentos de exigencia, especialmente ante Corea del Sur y Ecuador, donde tuvo intervenciones que influyeron en los resultados del equipo nacional.

La FIFA también ha destacado durante el torneo actuaciones individuales de otros guardametas, pero la intervención de Rangel quedó entre las acciones que marcaron la competencia por la dificultad de la jugada y el momento en el que ocurrió.

Para el portero mexicano, esta participación representó un paso importante dentro de su carrera internacional. Después de consolidarse como titular con Chivas, recibió la confianza de Javier Aguirre para defender la portería del Tricolor en la Copa del Mundo.

La atajada ante Corea del Sur ahora forma parte de los momentos destacados del Mundial 2026 y coloca a Raúl “Tala” Rangel entre los arqueros que dejaron una acción relevante durante el torneo.

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