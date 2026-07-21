¡Se enciende la ilusión! Rafa Márquez sabe dirigir a campeones del mundo: Lamine Yamal y Pau Cubarsí

El nuevo técnico de la selección mexicana tiene conocimiento de entrenar a jóvenes promesas del fútbol y que buscará repetir con el Tricolor

Rafa Márquez buscará implementar su trabajo con jóvenes en México | Reuters/Imago7

La selección de España se coronó en la Copa del Mundo 2026, luego de vencer 1-0 a Argentina en el Estadio Nueva York, donde Lamine Yamal y Pau Cubarsí se convirtieron en dos de los futbolistas más jóvenes en ganar un Mundial, elementos que fueron entrenados por Rafael Márquez para darles proyección hacia el primer equipo del Barcelona y con su país.

El ahora estratega de la selección mexicana se formó como entrenador en Europa y su primera experiencia fue en el Real Alcalá con juveniles de la Comunidad Autónoma de Madrid. Dos años después, regresó a su casa con el Barcelona para tomar las riendas de la filial, el Barça Atlètic, con el objetivo de impulsar a los juveniles para llegar al primer equipo y abastecer el plantel que en ese entonces era dirigido por Xavi Hernández.

El Kaiser estuvo al frente de los juveniles por dos años, antes de llegar como auxiliar técnico de Javier Aguirre en el combinado nacional en 2024. Sin embargo, en su paso por el club de Cataluña tuvo la labor de pulir a dos de las jóvenes promesas de España que se consolidaron en la final de la Copa del Mundo 2026: Lamine Yamal y Pau Cubarsí.

La primera temporada de Rafa Márquez con el Barça Atlètic fue en la 2022-23, donde coincidió con el talento de Yamal, quien ya empezaba a llamar la atención con sus grandes actuaciones. Al grado de que fue convocado por el primer equipo en la campaña siguiente y de donde ya no se movió más.

Desde entonces, Lamine se ha consolidado con el Barcelona, al ganar tres Ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey; mientras que con la selección de España ganó la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, en éste último también tuvo buenas participaciones, donde marcó un gol en el duelo ante Arabia Saudita en la fase de grupos.

En la temporada siguiente, Márquez dirigió a Pau Cubarsí, cuando tenía solo 17 años. El zaguero tuvo brillantes actuaciones en la defensa, al grado de que se llegó a hablar de que estaría bien guiado por el propio Rafa al haber sido muy exitoso dentro del club. Su buena participación con el juvenil le ayudó a llegar al primer equipo al año siguiente.

Su buen momento se mantuvo y también fue convocado a la selección de España, primero con la sub 23 que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Paris 2024 y ahora con la Copa del Mundo de este año, donde fue considerado como el mejor futbolista joven dentro de la competencia.

Así como Lamine Yamal y Pau Cubarsí, Rafael Márquez dirigió a juveniles con mucho talento que se ganaron un buen lugar en equipos de mayor relevancia o en el propio Barcelona como son Gerard Martín, Héctor Fort, Marc Casadó, Marc Bernal, Fermín López, Pau Víctor y Marc Guiu.

Rafael Márquez con la ilusión de impulsar el talento joven en México

Después de la participación de la selección mexicana en la Copa del Mundo 2026, Javier Aguirre dejó su puesto para que ahora sea Rafael Márquez quien tome las riendas del equipo. Lo que genera ilusión en la afición por el nivel mostrado en este Mundial y la proyección que le pueda dar a las jóvenes promesas.

De entrada ya cuenta con talentos de gran importancia como es el caso de Gilberto Mora, Obed Vargas y Armando González. Ahora, de la mano con la directiva de selecciones nacionales, tendrá que dar impulso a los juveniles en este próximo ciclo mundialista, una labor que no desconoce tras lo vivido con Lamine Yamal y Pau Cubarsí.

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