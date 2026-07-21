Del Vasco Aguirre a Deschamps: los entrenadores que dejaron sus selecciones tras el Mundial 2026

Luego de la Copa del Mundo 2026 varias relaciones equipo-técnico se rompieron

Entrenadores despedidos tras el Mundial 2026. | Imago7 y Reuters.

El Mundial 2026 dejó cambios importantes en los banquillos de varias selecciones. Tras la competencia celebrada en Estados Unidos, México y Canadá, un total de 17 entrenadores no continuarán al frente de los equipos con los que iniciaron el torneo, ya sea por decisiones de las federaciones, renuncias o acuerdos para cerrar ciclos.

Algunos movimientos estaban definidos desde antes del inicio de la Copa del Mundo, como el caso de Javier Aguirre con México, quien tenía pactada su salida para dar paso a Rafael Márquez como parte del proyecto rumbo al siguiente proceso mundialista. Sin embargo, otros estrategas dejaron sus cargos después de no alcanzar los objetivos deportivos planteados.

El primer cambio llegó desde Túnez, que decidió modificar su banquillo después de su debut en el torneo. Sabri Lamouchi fue destituido tras la derrota por 5-1 ante Suecia en la primera jornada, y la federación apostó por Hervé Renard para intentar cambiar el rumbo del equipo. Sin embargo, los resultados tampoco acompañaron al técnico francés y terminó saliendo del puesto.

Koeman renunció de la dirección técnica de Países Bajos. | Imago7.

La fase de grupos también provocó la salida de varios entrenadores. Steve Clarke con Escocia, Hong Myung-bo con Corea del Sur, Miroslav Koubek con República Checa, Jamal Sellami de Jordania (rescisión de contrato) y Marcelo Bielsa con Uruguay dejaron sus respectivos cargos después de no conseguir avanzar a la siguiente ronda del Mundial.

En las eliminatorias posteriores también hubo movimientos. Sebastián Beccacece (Ecuador), Ronald Koeman (Países Bajos), Pape Thiaw (Senegal) y Julian Nagelsmann (Alemania) finalizaron sus procesos tras quedar fuera en los dieciseisavos de final. Caso especial fue el de Zlatko Dalic, quien también dejó la dirección técnica de Croacia después de la eliminación en la ronda de 32 ante Portugal. El técnico había estado al frente de la selección desde 2017 llevando al equipo a la final del Mundial 2018 y al tercer lugar en Qatar 2022.

A su vez, el luso Carlos Queiroz con Ghana y el español Roberto Martínez con Portugal terminaron sus etapas después de caer en los octavos de final.

Javier Aguirre y las últimas salidas

Aguirre durante el partido ante Ecuador en el Estadio Ciudad de México | Imago7

El caso de Javier Aguirre fue diferente al de otros entrenadores. El estratega mexicano dirigió al Tricolor durante el Mundial 2026, pero desde meses atrás la Federación Mexicana de Fútbol había establecido que el siguiente paso del proyecto sería con Rafael Márquez como responsable del equipo nacional.

Uno de los últimos movimientos fue el de Didier Deschamps, quien confirmó su salida de Francia después de 14 años al frente de Les Bleus. El campeón del mundo como jugador en 1998 y como entrenador en 2018 se despidió tras la derrota ante Inglaterra en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026.

Deschamps dejó el cargo entre lágrimas y aseguró sentirse orgulloso del recorrido realizado con la selección francesa. Durante su gestión consiguió el título mundial de Rusia 2018, además de llevar al equipo a nuevas etapas de protagonismo internacional.

La lista de cambios aumentó con la salida de Rudi Garcia como entrenador de Bélgica. La Federación Belga de Futbol confirmó que ambas partes decidieron no extender el contrato del estratega francés, que concluía el próximo 31 de julio.

Con estos movimientos, el Mundial 2026 no solo definió al campeón del mundo, también marcó el cierre de varios ciclos en los banquillos internacionales de cara al próximo proceso rumbo a 2030.

Entrenadores que no continúan tras el Mundial 2026

Sabri Lamouchi (Túnez) | Salió tras la fase de grupos. Hervé Renard (Túnez) | Salió tras la fase de grupos. Steve Clarke (Escocia) | Salió tras la fase de grupos. Miroslav Koubek (República Checa) | Salió tras la fase de grupos. Hong Myung-bo (Corea del Sur) | Salió tras la fase de grupos. Marcelo Bielsa (Uruguay) | Salió tras la fase de grupos. Jamal Sellami (Jordania) | Salió tras la fase de grupos. Sebastián Beccacece (Ecuador) | Se fue luego de quedar eliminado en dieciseisavos. Ronald Koeman (Países Bajos) | Se fue luego de quedar eliminado en dieciseisavos. Julian Nagelsmann (Alemania) | Se fue luego de quedar eliminado en dieciseisavos. Zlatko Dalic (Croacia) | Se fue luego de quedar eliminado en dieciseisavos. Pape Thiaw (Senegal) | Se fue luego de quedar eliminado en dieciseisavos. Javier Aguirre (México) | Dijo adiós tras los octavos de final. Carlos Queiroz (Ghana) | Dijo adiós tras los octavos de final. Roberto Martínez (Portugal) | Dijo adiós tras los octavos de final. Didier Deschamps (Francia) | Se despidió luego del partido por el tercer lugar. Rudi Garcia (Bélgica) | No renovó tras el Mundial.

Te puede interesar