White Sox vs Guardians en vivo la MLB 2026: resultado del Juego 5 de serie divisional, en directo

White Sox y Guardians disputan el Juego 5 de la Serie Divisional. Chicago busca evitar la remontada de Cleveland y avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana

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Los Chicago White Sox y Cleveland Guardians se juegan la temporada este sábado 10 de octubre, cuando se enfrenten en el quinto y definitivo partido de la Serie Divisional de la Liga Americana de la MLB 2026. La eliminatoria llega empatada 2-2 después de que Chicago conquistara los primeros dos encuentros en Cleveland, pero los Guardians respondieran con victorias de 9-3 y 9-5 en territorio rival. Ahora, el Progressive Field será escenario de un enfrentamiento de vida o muerte, en el que el ganador conseguirá su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana para enfrentar a los Tampa Bay Rays. El primer lanzamiento está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Sean Burke será el encargado de abrir por los White Sox, mientras que Gavin Williams subirá a la lomita por los Guardians, en un duelo que podría definirse por el manejo de los relevistas. Burke llega después de permitir apenas una carrera y un imparable en cinco entradas y un tercio durante el Juego 2, mientras que Williams afrontará el compromiso tras participar como relevista en el cuarto encuentro. Cleveland buscará completar la remontada con José Ramírez como una de sus principales figuras ofensivas, luego de que el equipo anotara 18 carreras en sus dos triunfos consecutivos. Chicago intentará recuperar la efectividad de su pitcheo para evitar una eliminación después de haber tomado ventaja de 2-0, en el último capítulo de una rivalidad que ha marcado la temporada 2026. SIGUE LAS ESTADÍSTICAS EN VIVO