¡Almeyda sabe cómo vencer al América! Su historial favorable y un recuerdo imborrable en el Azteca

El técnico de Rayados regresa a la casa del América, donde dirigió una goleada histórica durante el centenario azulcrema

Almeyda busca vencer de nuevo al América en el Azteca | Claro Sports

Matías Almeyda volverá a pisar el Estadio Azteca con un pasado que el América difícilmente puede olvidar. El entrenador argentino, ahora al frente de Rayados de Monterrey, visitará a las Águilas este sábado 10 de octubre por la jornada 11 del Apertura 2026, en un escenario donde protagonizó una de las victorias más recordadas del Clásico Nacional: el 3-0 de Chivas sobre los azulcremas en pleno año de su centenario.

El regreso del Pelado tiene un ingrediente especial: América celebrará sus 110 años de historia ante un entrenador que ya le arruinó una fiesta importante. Su trayectoria frente al conjunto capitalino incluye victorias en el Estadio Azteca, eliminaciones por penales y también derrotas en Liguilla. Aunque los números presentan un balance muy cerrado, Almeyda ha conseguido imponerse en cinco enfrentamientos si se incluyen las definiciones desde los once pasos, una estadística que vuelve a cobrar relevancia antes de su siguiente visita.

El histórico 3-0 de Chivas al América que marcó a Matías Almeyda en el Azteca

El 27 de agosto de 2016 quedó marcado como una de las noches más importantes de Almeyda en el fútbol mexicano. Chivas llegó al Estadio Azteca para disputar el Clásico Nacional de la jornada 7 del Apertura 2016 y terminó firmando una contundente victoria por 3-0. Isaac Brizuela fue la gran figura con un doblete, mientras que Carlos ‘Gullit’ Peña completó la goleada, dejando sin respuesta al conjunto azulcrema.

Aquella derrota tuvo un significado especial porque ocurrió durante el año en que América festejaba su centenario. El conjunto rojiblanco aprovechó los espacios que encontró en la defensa capitalina y castigó a las Águilas con transiciones rápidas, especialmente por las bandas. Brizuela anotó a los minutos 19 y 31, mientras que el Gullit Peña sentenció el partido al 85 para consumar uno de los resultados más dolorosos del americanismo en aquella temporada.

El entrenador argentino volvió a celebrar en el mismo escenario apenas dos meses después, el 26 de octubre de 2016, cuando Chivas y América disputaron las semifinales de la Copa MX. Después de empatar 1-1 durante los 90 minutos, Guadalajara consiguió eliminar a su máximo rival al imponerse 4-3 en la tanda de penales. De esta manera, Almeyda sumó otra alegría en Santa Úrsula, aunque posteriormente el Rebaño perdió la final frente a Querétaro.

¿Cómo le ha ido a Matías Almeyda como visitante en el Estadio Azteca?

El balance de Almeyda en el Estadio Azteca como visitante del América tuvo resultados balanceados en su etapa con Guadalajara. En tiempo regular consiguió dos victorias, dos empates y sufrió dos derrotas. Uno de esos empates terminó con clasificación rojiblanca por penales, durante la mencionada semifinal de Copa MX. Sus mejores resultados fueron el 2-1 de septiembre de 2015 y una goleada de 3-0 a los azulcremas en agosto del 2016, ambos correspondientes a la fase regular de la Liga MX.

Matías Almeyda, técnico de Monterrey | Imago7

El Coloso de Santa Úrsula también fue escenario de momentos complicados para el entrenador argentino. En mayo de 2016, América derrotó 2-1 a Chivas y lo eliminó en los cuartos de final del Clausura. Durante el Apertura de ese año, igualaron 1-1 en el Azteca, pero las Águilas consiguieron avanzar gracias a un triunfo por 1-0 en el partido de vuelta disputado en Guadalajara. La última derrota de Almeyda en el inmueble capitalino ocurrió en octubre de 2017, cuando América se impuso nuevamente por 2-1.

¿Cuál es el historial de Almeyda contra América en la Liga MX?

Almeyda ha enfrentado al América en 12 ocasiones como entrenador, 11 al frente de Guadalajara y una con Monterrey. Su registro es de tres victorias, cinco empates y cuatro derrotas en tiempo regular. Sin embargo, dos de esas igualadas terminaron con triunfos de sus equipos en tandas de penales, primero con Chivas en la Copa MX 2016 y posteriormente con Rayados en la Leagues Cup 2026. Al considerar esas definiciones, acumula cinco resultados ganadores, cuatro derrotas y tres empates restantes.

Su historia frente a las Águilas comenzó con una victoria por 2-1 en el Apertura 2015, cuando Chivas sorprendió en el Estadio Azteca, pese a jugar buena parte del encuentro con un futbolista menos. Posteriormente, Almeyda volvió a derrotar al América por 1-0 en el Clausura 2017. No obstante, la Liguilla ha sido su principal pendiente frente a los azulcremas, ya que quedó eliminado en los cuartos de final del Clausura y Apertura 2016.

*Fuente: Transfermarkt

De la Leagues Cup al Apertura 2026: Almeyda vuelve a encontrarse con América

El antecedente más reciente entre Almeyda y América ocurrió el 2 de septiembre de 2026, en las semifinales de la Leagues Cup. Ya como entrenador de Monterrey, el argentino consiguió eliminar al conjunto azulcrema después de un empate 2-2 en tiempo regular y una victoria por 5-4 en penales. La clasificación de Rayados se definió en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, por lo que aquel resultado no forma parte de sus estadísticas como visitante en el Estadio Azteca.

Ahora, Almeyda tendrá la oportunidad de ampliar su historia frente al América en el mismo escenario donde construyó algunos de sus triunfos más recordados. El partido ante Monterrey comenzará a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, este sábado 10 de octubre en el Estadio Azteca. Diez años después de aquella goleada durante el centenario, el técnico argentino volverá a encontrarse con las Águilas en una celebración de aniversario.