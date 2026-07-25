El legado de Mikel Arriola y el futuro de la Liga MX con Iturbide

Mikel Arriola ha impulsado una serie de proyectos que marcaron el rumbo del fútbol mexicano dentro y fuera de las canchas

Arriola rompe el silencio y fija postura | Imago7

Durante su gestión como comisionado de la Liga BBVA MX, Mikel Arriola ha impulsado una serie de proyectos que marcaron el rumbo del fútbol mexicano dentro y fuera de las canchas, mismos que culminaron con la consolidación de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en México, Estados Unidos y Canadá. Ahora, de la mano del nuevo presidente ejecutivo de la competencia, Francisco Iturbide Cera, buscarán continuar con una estructura enfocada en el crecimiento de la afición, el fortalecimiento de la seguridad y la expansión internacional del torneo, como se había manejado en los últimos años. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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