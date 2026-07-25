¡Polémico! El estado de la cancha en Llaneros vs Pereira empaña el inicio de la Liga BetPlay

El gramado del Estadio Bello Horizonte Rey Pelé desató muchas críticas en la apertura del campeonato liguero.

La cancha del Llaneros vs Pereira | Captura de Win Sports

Inició la Liga BetPlay 2026-II, preciso cinco días después de que se terminara la Copa del Mundo. Para algunos ha sido un vuelco bastante drástico en materia de escenarios y el espectáculo que se vio en los partidos iniciales. En efecto, el juego que abrió la persiana fue el de Llaneros y Deportivo Pereira, que terminó en victoria para los de Villavicencio.

Mientras se jugaba el partido, sin duda, no se detuvieron las duras críticas al gramado del Estadio Bello Horizonte Rey Pelé. Dicho escenario no tenía actividad profesional desde el pasado 20 de mayo, por la fase inicial de Copa, en el triunfo 3-1 para el local ante Patriotas de Boyacá. Para sorpresa de todos, las condiciones del campo de juego perjudicaron el espectáculo.

Desde el punto de vista óptico, no dejaba la mejor impresión. Ni se diga por los brincos de la pelota en diversos sectores del campo, un escenario alarmante para los dos equipos en aras de plantar cara en el terreno de juego. Protagonista negativo el estado del recinto.

RESUMEN DEL PARTIDO

En Llaneros vs Pereira del inicio de la Liga dejó estas postales: la inclusión de las mascotas de los clubes, el terrible estado de la grama del Estadio, el gol legal de Ospina de Llaneros y la roja de Aguilar por 2 amarillas, la 2da por desaprobar decisiónes pic.twitter.com/wK4V8uHOJN — Jose Borda (@Borda_analista) July 25, 2026

Llaneros mandó en el “potrero” de Villavicencio

En un duelo alegre por las situaciones de gol, la escuadra de la ‘Media Colombia’ se hizo fuerte con el gol de Néider Ospina para marcar diferencia ante los ‘Matecañas’. Con cierta duda ante la posición del ’10’, la diana fue validada con la ayuda del VAR después de trazar las líneas. La diferencia pudo ser mayor, pero esto fue impedido por la gran figura de Yimmy Gómez, golero del conjunto pereirano.

Entretanto, el Pereira sufrió un duro golpe por la infame expulsión de Santiago Aguilar cerrando el partido. El zaguero del cuadro aurirrojo vio la amarilla después de cometer falta en el mediocampo, pero se despachó contra el árbitro al lanzar el balón y dirigirse en su contra verbalmente. Sin pensarlo mucho, Ortega lo mandó a las duchas.

Así fue el inicio del torneo, seguido de un Deportivo Cali vs Jaguares que tampoco tuvo la cancha al 100% en el Estadio de Palmaseca. Será un factor a revisar el estado de las canchas durante esta primera fecha, un valor importante para ver buenos partidos y nutrir el espectáculo. Por ahora, el saldo va en números rojos.

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