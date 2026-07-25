Mohamed lanza advertencia: “Toluca debe tener la costumbre de ganar”

El técnico y el capitán de Toluca destacaron la experiencia del plantel antes del Campeón de Campeones frente a Cruz Azul

Antonio Mohamed confía en que Toluca se quedará con el título | Imago 7

Toluca enfrentará a Cruz Azul en el Campeón de Campeones con la intención de mantener la dinámica que ha construido durante el último año. El conjunto escarlata llega al encuentro con experiencia en partidos por títulos, una plantilla que ha respondido en este tipo de escenarios y la posibilidad de sumar otro trofeo a la institución.

Antonio Mohamed señaló en conferencia de prensa que el equipo ha convertido la disputa por campeonatos en parte de su proceso. “Hace un año, antes de jugar con América el Campeón de Campeones, dije que Toluca debía tener la costumbre de ganar. Lo hemos logrado, hemos ganado varios trofeos y ahora estamos en una nueva final que esperemos estar a la altura, competir y llevarnos el título”, declaró el técnico.

El partido también representa una oportunidad para que Mohamed amplíe su lugar dentro de la historia del club. “Pensamos en ganar y después lo que nosotros venimos a proponer es ser parte de la historia del club. Ya lo estamos logrando. Sería importante conseguir el logro, pero lo más importante es la estrella para la institución, no para mí. Si me toca algo, muy bien, pero primero está la institución”, explicó.

Toluca llegará al compromiso con algunos jugadores que todavía buscan recuperar ritmo. Paulinho ha trabajado después de una lesión, mientras que Edgar Iván López y Pavel Pérez volvieron a tener actividad durante el fin de semana anterior.

“Pondremos lo mejor que tenemos, sabiendo que contamos con cinco modificaciones. Puede ser un partido de 95 minutos o más y quizá hasta penales. Estamos acostumbrados a pelear estos encuentros”, expresó.

El entrenador considera que Toluca deberá administrar los tiempos y apoyarse en la experiencia acumulada en las finales recientes. “Haremos un partido largo e inteligente, donde pese la experiencia en este tipo de juegos. Cruz Azul tiene jerarquía y será un encuentro cerrado. El que maneje los detalles se llevará el triunfo”, agregó.

Alexis Vega quiere otro título para Toluca y una marca para Antonio Mohamed

Alexis Vega coincidió con el mensaje de su entrenador y señaló que el plantel tiene como objetivo conseguir otro campeonato. El capitán aseguró que los jugadores también quieren contribuir para que Mohamed alcance la marca como técnico con más títulos en la historia del club. “Queremos que él sea el técnico con más títulos en Toluca porque ya es parte de la historia”, comentó Vega durante la conferencia previa al partido que se disputará en Los Ángeles, California.

El delantero también habló sobre la presión de los aficionados rivales y aseguró que ha aprendido a competir dentro de ese ambiente. Para Vega, ese tipo de escenarios funciona como una motivación antes de los compromisos que definen campeonatos. “La gente se mete conmigo, pero yo lo disfruto y me acostumbré mucho tiempo a jugar así. Es algo que me pica el orgullo para poder seguir haciendo lo que mejor sé hacer”, afirmó.

Vega relacionó esa motivación con los títulos que ha conseguido a lo largo de su carrera y con el deseo de sumar otro trofeo con Toluca. “Ojalá podamos llenar todo el muslo y la otra parte. Sería algo que queremos y a lo que aspiramos”, agregó.

El capitán consideró que el primer título conseguido durante la etapa de Mohamed cambió la mentalidad del vestidor. “Desde que levantamos el primer trofeo se hizo una costumbre seguir tocando la gloria. Sabemos lo que representa este club y estamos enfocados en seguir poniendo en lo más alto a esta institución”, señaló.

Vega también destacó el trabajo del cuerpo técnico y la comunicación que existe con los jugadores. Explicó que el entendimiento entre ambas partes ha permitido sostener el proyecto y competir en diferentes torneos. “Tenemos a todo el cuerpo técnico y al entrenador, que para mí son los mejores. Su esencia nos ha ayudado mucho y los jugadores hemos entendido la química que tenemos con ellos”, indicó.

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