Álex Diego apunta al título tras debut de México en el Premundial sub 20

México venció 3-0 a Antigua y Barbuda en el Premundial sub 20. El entrenador y sus jugadores destacaron el triunfo y apuntaron al título y al boleto olímpico

El DT del Tri pide ambición al equipo | Imago7

La selección mexicana comenzó su participación en el Campeonato sub 20 de la Concacaf 2026 con una victoria de 3-0 sobre Antigua y Barbuda, en el Estadio Cuauhtémoc. Hugo Camberos, Francisco Valenzuela y Santiago Sandoval marcaron los goles del equipo dirigido por Álex Diego.

El resultado colocó al conjunto tricolor en el primer lugar del Grupo B por diferencia de goles, luego de que Costa Rica superó 1-0 a Guatemala durante el primer encuentro del sector. México y el cuadro costarricense suman tres puntos antes de enfrentarse en la segunda jornada.

El torneo entrega cuatro lugares para la Copa Mundial sub 20 de 2027, destinados a los semifinalistas, mientras que el campeón obtendrá la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Tras el primer paso, el entrenador y los futbolistas mexicanos coincidieron en mantener el objetivo de llegar hasta el partido por el título.

Álex Diego pide mayor ambición y piensa en el campeonato

Álex Diego valoró el resultado conseguido en el inicio del torneo, aunque reconoció que el funcionamiento perdió ritmo después de que México resolvió el encuentro con tres anotaciones durante la primera mitad. “Estoy contento. Siempre es importante ganar el primer partido en torneos como este y se logró. Ganar ilusiona y es positivo. Tenemos claro el objetivo. Habrá presión o no y cada quien la manejará, pero estamos preparados. Sentimos motivación e ilusión; desde el inicio sabemos lo que tenemos que hacer y el equipo está bien”, expresó el entrenador.

Camberos abrió el marcador desde el punto penal al minuto 12. Más tarde participó en la jugada que terminó con la anotación de Valenzuela, mientras que Sandoval aprovechó un error en la salida del conjunto caribeño para colocar el 3-0 antes del descanso. México conservó la posesión durante la segunda parte, pero no consiguió aumentar la diferencia.

El estratega admitió que no quedó conforme con la forma en que sus jugadores administraron la ventaja, pues considera que el equipo debe mantener la búsqueda de goles durante todo el encuentro. “Me parece normal que en estos partidos el jugador desacelere un poco, aunque eso no me gusta. Debemos ser más ambiciosos, pero se consiguió el triunfo del que hablamos. El primer partido se tiene que ganar, especialmente con este formato, y se ganó”, explicó.

México tendrá su siguiente compromiso el lunes 27 de julio contra Costa Rica, nuevamente en el Estadio Cuauhtémoc. El partido comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y pondrá frente a frente a las dos selecciones que ganaron en la primera fecha.

Älex Diego señaló que el cuerpo técnico ya cuenta con información sobre el conjunto costarricense debido a un encuentro de preparación celebrado semanas antes del inicio del Premundial. “Al próximo rival, Costa Rica, ya lo conocemos. Lo enfrentamos en Toluca hace aproximadamente mes y medio. Es un rival fuerte que seguramente se colocará en bloque y tratará de ensuciar el juego. Intentaremos ganar, como lo hacemos en todos los partidos”, declaró.

El entrenador también confirmó que dispone de toda la plantilla para preparar la segunda jornada y reiteró que la meta es conquistar el torneo, aunque evitó adelantar escenarios antes de disputar los siguientes compromisos. “Me visualizo siendo campeón, por supuesto. Sabemos que esto es partido a partido, paso a paso, y tenemos que ir con calma. El equipo está bien, no tenemos lesionados y estamos listos para el lunes”, concluyó.

Diego Reyes descarta presión por el boleto olímpico

Diego Reyes consideró que el marcador fue producto del trabajo colectivo y señaló que la plantilla debe mantener las instrucciones del cuerpo técnico para acercarse a la final del campeonato. “Este triunfo es de todos, no solamente mío. Debemos continuar haciendo lo nuestro, jugar cada partido como sabemos, cumplir con lo que el entrenador nos pide y acercarnos a la final”, indicó el atacante.

La competencia concede un solo boleto para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, situación que incrementa la importancia de cada eliminatoria. Reyes aseguró que ese escenario no representa una carga dentro del vestidor, sino un incentivo para la generación mexicana. “No nos presiona el hecho de que solamente haya un boleto para los Juegos Olímpicos. Al contrario, el grupo está motivado por este reto. Es posible y tenemos claro que lo vamos a lograr, pero debemos avanzar paso a paso”, añadió.

El futbolista del Flamengo también habló sobre la participación de la selección mexicana mayor en el Mundial de 2026 y el impacto que puede tener en los integrantes del combinado Sub-20. Reyes considera que el desempeño del representativo nacional puede abrir espacios para otros jugadores jóvenes. “La participación de la selección mayor es una motivación. Gracias a ellos se abrieron las puertas para que volteen a ver más al fútbol mexicano porque hicieron un gran torneo. También nos ayuda que a Gilberto Mora le haya ido bien siendo un jugador menor; eso permite que Rafa Márquez nos observe a todos nosotros”, explicó.

Reyes se refirió además a su salida al fútbol brasileño, donde continúa su proceso con el Flamengo. El atacante afirmó que su prioridad es mantener el trabajo diario y esperar las decisiones que puedan presentarse al terminar el año. “Estoy muy feliz por el paso que di al estar en otro país, pero debo continuar trabajando, concentrarme en lo mío y dejar que pase lo que tenga que pasar a final de año. El techo de esta selección estará hasta donde nosotros queramos. No hay límite”, sentenció.

Francisco Valenzuela dedica su gol y pide oportunidades para los jóvenes

Francisco Valenzuela marcó el segundo gol de México después de una jugada construida por Sandoval y Camberos. El delantero de Rayados expresó satisfacción por su actuación, aunque reconoció que la selección pudo generar una diferencia mayor. “Primero estoy agradecido con Dios, con la afición y con mi familia por permitirnos esta victoria. Tengo buenas sensaciones. Pudimos haber hecho más cosas, pero estoy contento con el equipo y con mi rendimiento. Debemos continuar trabajando”, declaró.

El atacante dedicó su anotación a las personas que han acompañado su trayectoria y que siguieron el partido desde distintos puntos del país. “Dedico este gol y el triunfo principalmente a mi familia, a mi novia, a mis hermanos, tíos y abuelos. También a toda la gente que me ve desde otras ciudades y que ya me mandó mensajes. A ellos se les puede dedicar este Mundial”, añadió.

México busca regresar a los Juegos Olímpicos después de quedar fuera de Paris 2024. Valenzuela reconoció que el resultado de la generación anterior está presente dentro del grupo, aunque sostuvo que los jugadores lo utilizan como motivación para cambiar la historia. “Nos motiva llegar a la final. Saber que la generación pasada no pudo conseguirlo nos genera mayor ilusión por ganarlo y demostrar que México todavía puede dar más. En lugar de presión, nos produce ilusión”, sostuvo.

El jugador de Monterrey también abordó las dificultades que enfrentan los futbolistas jóvenes para recibir minutos en la Liga MX. Valenzuela señaló que la competencia interna cambia en cada institución y reconoció el trabajo de los equipos que mantienen espacios para elementos formados en sus fuerzas básicas. “Estoy agradecido con los clubes que dan oportunidades a los jóvenes. Hay instituciones donde es difícil debutar por la competencia interna, como sucede en mi caso con Rayados. En Chivas hay más mexicanos y en equipos como Santos, Juárez o Pachuca existen más oportunidades para debutar, pero los jugadores deben ganárselas”, explicó.

El delantero aseguró que los futbolistas convocados al Premundial tienen la posibilidad de demostrar por qué han recibido oportunidades en sus respectivos clubes. “Los que han llegado a debutar lo hicieron por algo. En este Premundial se verá que no están aquí solamente porque sí y se mostrará la calidad que tiene cada uno”, agregó.

Finalmente, Valenzuela mencionó a Gilberto Mora como una referencia para los integrantes de esta generación. El mediocampista de Tijuana formó parte de la selección mayor durante el Mundial de 2026, aunque no fue convocado al Premundial para recibir descanso y continuar con su recuperación física. “Ver a ‘Gilcito’ es una motivación. Su caso te hace creer que no solamente puede él, sino que podemos todos. Saber que en la selección observan a jugadores menores genera confianza. Hay muchos futbolistas aquí que pueden llegar a ese nivel y creo que en este torneo se va a demostrar”, concluyó.

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