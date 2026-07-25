Nada es para siempre: Juan Fernando Quintero y River Plate rompen relaciones

Juan Fernando Quintero, volante colombiano de 33 años, finalizó su contrato de mutuo acuerdo con River Plate de Argentina.

Juan Fernando Quintero se va de River Plate / JUAN MANUEL BAEZ / NURPHOTO VIA AFP

Todo indicaba que era cuestión de tiempo para que Juan Fernando Quintero y River Plate oficializarán la no continuidad del volante colombiano en las filas del equipo ‘millonario’. De hecho, hace pocos días, el jugador de la Selección Colombia se había mostrado muy molesto por no ser una prioridad para Eduardo Coudet en la primera mitad de 2026.

Frases como “no soy prioridad para él”, “si fuera prioridad me llama a los dos días y yo en dos días estoy” o “no entiendo porqué habla de que si vuelve o no Juan Fernando. Si no cambia nada, ya no estaba desde antes”. Terminaron de sentenciar una historia de amor futbolero que los hinchas de River Plate nunca olvidarán.

Mediante un comunicado por sus redes sociales, el equipo de Buenos Aires hizo oficial la salida de Juan Fernando Quintero del club. “El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual”.

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual.



El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se… pic.twitter.com/f9lMyzMX3s — River Plate (@RiverPlate) July 25, 2026

Los números de Juan Fernando Quintero en River Plate

El volante ofensivo colombiano se ha establecido como una leyenda de River Plate. Los hinchas, la institución y el mismo futbolista forjaron una relación de amor incondicional más que notoria. Juan Fernando Quintero no solo brilló por su gol en el partido más importante de la historia del club argentino. La final de la Copa Libertadores de América 2018 ante Boca Juniors.

El nacido en Medellín registró 137 partidos, 24 goles, 22 asistencias y tres títulos en sus dos etapas con la camiseta de uno de los clubes más grandes de Latinoamérica. El número 10 de River Plate quedará vacante, sin embargo, la historia de Juanfer con ese dorsal y el número ocho quedará para la eternidad.

Ahora, será cuestión de tiempo para descifrar cual será el futuro deportivo del talentoso volante colombiano. Pues, ya se ha hecho oficial que el Cagliari de Italia ha mostrado un fuerte interés y ya habría hecho una oferta formal, antes de que toda la situación con River Plate se desarrollara. Juan Fernando Quintero pasa sus últimos días de vacaciones en Medellín.

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