¿América incumplió el reglamento? Los 10 extranjeros que utilizó en el Apertura 2026

Antonio Mohamed cuestionó el uso de extranjeros del América en el Apertura 2026; el registro de jugadores explica la situación del club

América y los extranjeros que ocupó en el Apertura 2026 | Claro Sports

Las declaraciones de Antonio Mohamed tras el partido entre América y Toluca pusieron bajo la lupa a las Águilas por el uso de futbolistas extranjeros en el Apertura 2026. El técnico de los Diablos Rojos señaló que el conjunto azulcrema utilizó a 10 jugadores no formados en México durante el torneo, pese a que el reglamento establece un máximo de nueve registrados en el primer equipo.

El caso tiene una particularidad: los 10 futbolistas tuvieron participación a lo largo de la competencia, pero no estuvieron inscritos de manera simultánea.

Los movimientos en la plantilla, incluida la salida de Ícaro da Conceicao del registro del primer equipo tras las incorporaciones de Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, explican cómo América llegó a esa cifra y por qué surgió la controversia.

¿Qué dijo Antonio Mohamed sobre los extranjeros del América?

La discusión surgió en la conferencia de prensa posterior al encuentro entre América y Toluca. Antonio Mohamed respondió a los comentarios de Guillermo Almada sobre las acciones que terminaron en gol para los Diablos Rojos y rechazó que las anotaciones de su equipo hubieran estado marcadas por la polémica.

El técnico argentino también se refirió a una jugada que derivó en el tanto del conjunto azulcrema y cuestionó el criterio arbitral. “Si hay polémica de verdad es el último gol. Es fútbol, estamos forcejeando y veremos el próximo partido a ver si cobran lo mismo los árbitros…Voy a poner la lupa en cada tiro de esquina que haya en el fútbol para ver si pasa eso”, declaró.

Más adelante, Mohamed señaló el número de futbolistas extranjeros que habían tenido participación con América durante el Apertura 2026. “Es el único equipo del fútbol mexicano que puso 10 extranjeros en cancha… El reglamento son nueve extranjeros y América jugó con 10”, afirmó.

Los 10 extranjeros que ha utilizado América en el Apertura 2026

A lo largo del torneo, América contó con 10 futbolistas no formados en México: Brian Rodríguez, Cristian Borja, Miguel Borja, Raphael Veiga, Sebastián Cáceres, Ícaro da Conceicao, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Óscar Perea y Carlos Álvarez.

El movimiento en la plantilla comenzó desde las primeras jornadas. Al inicio del Apertura 2026, el club registró a Ícaro da Conceicao con el primer equipo y el brasileño participó en seis partidos, marcando un gol. Su salida de ese registro ocurrió después de la llegada de Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, incorporaciones que llevaron a la directiva a liberar dos plazas de extranjeros.

Para realizar esos movimientos, América dio de baja a Ícaro y a Raúl Zúñiga. De esta manera, el número de futbolistas NFM que tuvieron actividad durante el certamen llegó a 10, aunque no estuvieron registrados todos al mismo tiempo.

La situación también tiene una precisión respecto al brasileño. Según los registros, Ícaro fue movido a la sub 21 para poder liberar la plaza y ya no ha participado con el primer equipo. De acuerdo con la información sobre el registro de la Liga MX actual de las Águilas, el club tiene ocho extranjeros y el jugador puede ser considerado para ambas categorías mediante ese mecanismo.

Al tener solo ocho registros de NFM, Las Águilas aún pueden contar con el brasileño en su convocatoria a través del Carnet Único, que permite a jugadores inscritos en Fuerzas Básicas y sus filiales disputar partidos en múltiples categorías, utilizando la plaza restante de NFM.

“Los Clubes sólo podrán contar con un máximo de 9 Jugadores NFM registrados en sus planteles de la LIGA MX… Los Clubes podrán registrar un máximo de 2 Jugadores NFM en su filial de Fuerzas Básicas Sub 21… , los Clubes podrán decidir asignar el Carnet Único a estos Jugadores, siempre y cuando no hayan cubierto el máximo de 9 Jugadores NFM registrados

en su Club de LIGA MX”, Apunta el Artículo 8 del Apéndice I en el Reglamento de Competencia de la Liga MX.

La polémica alrededor de los extranjeros del América deja una diferencia clave: 10 futbolistas NFM tuvieron minutos durante el Apertura 2026, pero el club no superó el límite de nueve registros simultáneos en el primer equipo. Las declaraciones de Antonio Mohamed pusieron el tema en discusión, aunque el caso de las Águilas se explica por los movimientos realizados en su plantilla