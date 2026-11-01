Mohamed pide se apunte el reglamento al América: “Es el único equipo que puso 10 extranjeros en cancha… El reglamento son nueve”

El técnico destacó el rendimiento de sus jugadores y se dijo tranquilo de cara al cierre, ya que todavía dependen de sí mismos para clasificar a la Liguilla

Antonio Mohamed dejó claro que Toluca no salió satisfecho con el empate 2-2 ante América en la jornada 15 del Apertura 2026. El técnico argentino consideró que su equipo tuvo oportunidades para quedarse con los tres puntos, aunque algunas decisiones y errores durante el encuentro impidieron concretar el triunfo. “No nos vamos conformes con el empate. Hicimos los méritos para ganarlo. Tuvimos equivocaciones en algunas jugadas puntuales y no nos pudimos llevar el triunfo”, señaló.

El entrenador destacó el desempeño físico de sus jugadores y la forma en que afrontaron el partido en el Estadio Azteca. Para Mohamed, Toluca compitió ante un rival que también se encuentra en la pelea por la Liguilla y tuvo opciones para inclinar el resultado a su favor. “Conforme con el rendimiento del equipo, el equipo hizo un partido físico, es un partido bien intenso. Tuvimos todas las opciones más claras nosotros”, explicó.

Respecto a la clasificación, Mohamed aseguró que la situación no le genera preocupación porque Toluca todavía depende de sí mismo para avanzar a la siguiente fase. “La verdad no me tiene ocupado, pero preocupado no”, afirmó. El estratega explicó que su equipo necesita sumar dos puntos de los seis que quedan para asegurar su clasificación y atribuyó parte de la irregularidad reciente a la relajación que se produjo después de conquistar el campeonato.

“No es normal que un equipo salga campeón a mitad de torneo. Siempre sale campeón a final de torneo”, comentó el técnico, quien consideró que ese escenario provocó una disminución en el rendimiento, aunque sostuvo que Toluca ha comenzado a recuperar su nivel. “Creo que el equipo está mejorando partido a partido y vamos a tener un gran cierre”, agregó.

El entrenador también habló sobre las decisiones arbitrales que marcaron el cierre del encuentro. Cuestionó una de las acciones que derivaron en el gol del América y señaló: “Si hay polémica de verdad es el último gol. Es fútbol, estamos forcejeando y veremos el próximo partido a ver si cobran lo mismo los árbitros… Voy a poner la lupa en cada tiro de esquina que haya en el fútbol para ver si pasa eso“. También cuestionó el hecho de que América haya utilizado 10 extranjeros durante el torneo, situación que consideró un tema para analizar. “Es el único equipo del fútbol mexicano que puso 10 extranjeros en cancha… El reglamento son nueve extranjeros y América jugó con 10”

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Finalmente, Mohamed identificó el trabajo defensivo como el aspecto que más debe corregir Toluca en la recta final. “La defensiva es lo que a nosotros nos tiene preocupado y lo que a nosotros nos ha llevado a ser campeones”, sostuvo. El técnico explicó que el objetivo inmediato es recuperar la capacidad de mantener el cero y cerrar la fase regular con los puntos necesarios para avanzar, antes de buscar nuevamente el campeonato: “Después pelear el campeonato, que ese es el objetivo que tiene el Deportivo Toluca”.