Óscar Perea ya tendría fecha para su debut con América

El único refuerzo azulcrema está cerca de vivir su momento más esperado con la camiseta del América y no sería en Liga MX

Óscar Perea, nuevo refuerzo del América. | @ClubAmerica



Óscar Perea fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del América; sin embargo, su debut con el conjunto azulcrema se aplazaría. De acuerdo con información de AS, el atacante colombiano no tendría minutos este fin de semana ante Santos Laguna, ya que todavía debe completar su adaptación en los aspectos físico, futbolístico y administrativo. Nota completa, AQUÍ.