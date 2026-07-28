Otro problema administrativo en Costa Rica: tres puntos para Herediano por escritorio

El 1-1 ante Puntarenas en la fecha inicial del Apertura 2026 tuvo un cambio inesperado.

Herediano consiguió un triunfo administrativo | @csherediano1921

El Torneo Apertura 2026 de Costa Rica volvió a quedar envuelto en una polémica administrativa. Luego del empate 1-1 entre Herediano y Puntarenas FC en la primera jornada, la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) resolvió modificar el resultado y otorgarle la victoria al conjunto florense por un marcador de 3-0, tras comprobar una alineación indebida del equipo chuchequero. La decisión no solo cambió la tabla de posiciones, sino que también volvió a poner el foco en los problemas organizativos que han marcado el inicio del campeonato.

Según precisiones de La Teja, la resolución se produjo después de que Herediano presentara un reclamo formal por la inclusión del defensor Wálter Cortés en la convocatoria de Puntarenas FC. Aunque el futbolista permaneció en el banco de suplentes y no disputó ningún minuto, la Unafut determinó que todavía debía cumplir una fecha de suspensión correspondiente a la Liga de Ascenso, por lo que su presencia en la planilla constituyó una alineación indebida de acuerdo con el Reglamento de Competición.

En el comunicado, la Unafut explicó que, tras revisar la documentación enviada por el Tribunal Disciplinario y el registro de sanciones de la Liga de Ascenso, se confirmó que el jugador mantenía pendiente una fecha de castigo. Con base en esa verificación, el organismo aplicó la normativa vigente y dio por ganador a Herediano con marcador de 3-0. La decisión tuvo un impacto inmediato en la clasificación del campeonato. Gracias a los tres puntos y al triunfo administrativo, el vigente campeón nacional escaló hasta el segundo lugar del Apertura 2026, igualado en unidades con Saprissa, aunque ubicado por detrás debido a la diferencia de goles.

En contraste, Puntarenas FC no solo perdió el punto que había conseguido en la cancha, sino que también recibió una sanción adicional que podría tener consecuencias durante el resto del torneo. La Unafut colocó un asterisco al club en la tabla de posiciones, el cual funcionará como criterio de desempate en caso de igualdad de puntos, tanto en la clasificación del torneo como en la tabla acumulada.

A pesar del fallo, el conjunto porteño todavía cuenta con la posibilidad de intentar revertir la decisión. De acuerdo con la resolución emitida por la Unafut, el club dispone de tres días para presentar una apelación y solicitar la revisión del caso.

Lo ocurrido entre Herediano y Puntarenas FC se suma a otro episodio administrativo registrado en el arranque del Apertura 2026. En la misma jornada, Escorpiones de Belén recibió los tres puntos sin jugar después de que la Unafut suspendiera su partido frente a San Carlos, debido a que el conjunto norteño mantiene deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social. Ambos casos han generado cuestionamientos sobre el desarrollo del campeonato apenas en sus primeras fechas.

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