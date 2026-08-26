Puebla habría despedido a su brand manager tras polémica publicación contra Santos Laguna

La institución poblana habría tomado una decisión tras una publicación en redes sociales que generó molestia dentro del entorno de Santos Laguna

Puebla separaría a integrante de su directiva. Imago 7

Puebla habría decidido separar de su cargo a su brand manager después de una polémica publicación relacionada con Santos Laguna. La situación generó reacciones en redes sociales y llevó a la directiva del conjunto camotero a tomar medidas internas tras el contenido compartido por el integrante del área de comunicación.

De acuerdo con la información publicada, la institución habría considerado que la publicación no representaba los valores del club y optó por finalizar la relación laboral con el responsable del área. Hasta el momento, Puebla no habría emitido un comunicado oficial con todos los detalles sobre la decisión. LEE LA NOTA COMPLETA

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