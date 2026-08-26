Cartaginés vs CD FAS, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 5, goles y resultado en directo
Cartaginés y FAS se juegan el pase a cuartos en Costa Rica, con el Grupo D abierto y Municipal vs Motagua al mismo tiempo
Municipal vs Motagua, el otro partido clave del Grupo D
El resultado en Guatemala puede modificar los escenarios durante la noche, especialmente para FAS, que además de imponerse en el Fello Meza necesita que Municipal no consiga la victoria.
Alineaciones confirmadas para el Cartaginés vs CD FAS
Cartaginés: Kevin Briseño; Carlos Barahona, Diego Mesén, Randal Cordero, Yael López; Manuel Morán, Gian Mauro Morera, Luis Flores, Juan Carlos Gaete; José de Jesús González, Alonso Hernández.
CD FAS: Kevin Carabantes; José Guevara, Rudy Clavel, Jorge Cruz; Juan Vega; Jonathan Antonio Nolasco Martínez, Jose Isaac Portillo; Roberto Melgar, Yan Maciel, Rafael Tejada; César Diaz.
¿Qué necesitan Cartaginés y CD FAS para avanzar a la siguiente fase?
El Brumoso depende de si mismo para avanzar a la siguiente ronda. Con cinco unidades, una victoria garantizaría su clasificación, sin depender de otros resultados. En caso de empate, necesitarían que Municipal no le gane a Motagua, y con una derrota en Costa Rica, dependerían de un triunfo de Motagua y criterios de desempate.
Los Tigres llegan a la última fecha de la fase de grupos con la obligación de ganar. Además necesitan que Municipal no le gane a Motagua para asegurar su clasificación a la fase de eliminación directa en la Copa Centroamericana.
¿A qué hora juega Cartaginés vs CD FAS y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 25 de agosto?
El encuentro entre Cartaginés y CD FAS se disputará hoy martes 25 de agosto a las 20:30 horas en el Estadio José Rafael Fello Meza.
Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Costa Rica y El Salvador. Además, el partido se podrá ver en vivo, en México, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube y en Estados Unidos por Paramount+.
Formaciones del Cartaginés vs CD FAS, al momento: así salen al partido de hoy
A falta de la confirmación oficial de las alineaciones, estos son los equipos que se perfilan para comenzar el encuentro:
Cartaginés: Kevin Briceño; Carlos Barahona, Diego Mesén, Randall Cordero, Diego González; Manuel Moran, Douglas López, Luis Flores, Juan Carlos Gaete; José González y Alonso Hernández. DT: Amarini Villatoro.
CD FAS: Kevin Carabantes; Miguel Murillo, Rudy Clavel, Jorge Cruz, Juan Vega; José Portillo, Jonathan Nolasco; Edgar Medrano, Yan Maciel, Rafael Tejada; César Díaz. DT: Adrián Sánchez.
Últimos resultados y antecedentes del Cartaginés vs CD FAS
Cartaginés y FAS llegan al partido con un antecedente previo. En la Concacaf Champions Cup de 1978, los Rojos eliminaron a los ticos en la primera ronda con una victoria por 2-0 en el partido de ida, en el Fello Meza y un empate a uno en la vuelta en El Salvador.
1978 | CD FAS 1-1 Cartaginés | Concacaf Champions Cup primera ronda | Vuelta
1978 | Cartaginés 0-2 CD FAS | Concacaf Champions Cup primera ronda | Ida
¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Cartaginés vs CD FAS
Cartaginés y CD FAS nunca han ganado la Copa Centroamericana. Todas las ediciones del torneo han sido conquistadas por un mismo equipo: Alajuelense. Sin embargo, el Brumoso tiene mayor trayectoria dentro del certamen. En 2023 y 2025, lograron superar la fase de grupos, mientras que FAS busca su primera clasificación.
¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas
La Copa Centroamericana 2026 cuenta con 20 equipos divididos en cuatro grupos de cinco clubes. Cada equipo disputa cuatro partidos durante la fase de grupos, dos como local y dos como visitante, y los dos primeros lugares de cada sector avanzan a los cuartos de final.
Los ocho clasificados son ordenados del 1 al 8 de acuerdo con su rendimiento en la fase de grupos. Los cuatro líderes ocupan los primeros cuatro puestos y los segundos lugares quedan del quinto al octavo, con cruces 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5. Las eliminatorias se disputan a ida y vuelta y los cuatro semifinalistas, junto con los dos ganadores del Play-In, obtienen un boleto para la Copa de Campeones Concacaf 2027.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Cartaginés vs CD FAS!
Cartaginés y CD FAS se enfrentan en un partido decisivo para definir a los clasificados del Grupo D de la Copa Centroamericana 2026. El conjunto costarricense llega con cinco puntos y controla su destino, mientras que los salvadoreños suman cuatro unidades y necesitan ganar para mantener abiertas sus posibilidades de avanzar a los cuartos de final.
La definición tendrá un ingrediente adicional con el Municipal vs Motagua disputándose de manera simultánea. El resultado en Guatemala puede modificar los escenarios durante la noche, especialmente para FAS, que además de imponerse en el Fello Meza necesita que Municipal no consiga la victoria.