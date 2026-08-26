Cartaginés vs CD FAS, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 5, goles y resultado en directo

¿Qué necesitan Cartaginés y CD FAS para avanzar a la siguiente fase?

El Brumoso depende de si mismo para avanzar a la siguiente ronda. Con cinco unidades, una victoria garantizaría su clasificación, sin depender de otros resultados. En caso de empate, necesitarían que Municipal no le gane a Motagua, y con una derrota en Costa Rica, dependerían de un triunfo de Motagua y criterios de desempate.

Los Tigres llegan a la última fecha de la fase de grupos con la obligación de ganar. Además necesitan que Municipal no le gane a Motagua para asegurar su clasificación a la fase de eliminación directa en la Copa Centroamericana.