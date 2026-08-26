La cruda autocrítica de Janderson Pereira ante el mal momento de Cobán Imperial

El resultado en el estadio Marquesa de la Ensenada significó otro golpe para los príncipes azules.

Janderson Pereira, pieza importante de Cobán Imperial | Facebook Cobán Imperial

Janderson Pereira, capitán de Cobán Imperial, habló después de la derrota 2-1 ante Deportivo Marquense y reconoció que el equipo todavía no alcanza el nivel necesario para revertir el momento que atraviesa en el torneo. El mediocampista señaló algunos de los aspectos que deben corregir para volver a sumar.

El resultado en el estadio Marquesa de la Ensenada significó otro golpe para los príncipes azules, que no pudieron sostener el partido y terminaron nuevamente sin puntos. Marquense aprovechó sus oportunidades y se quedó con la victoria en un encuentro en el que Cobán buscaba cambiar su situación.

Pereira asumió la responsabilidad como uno de los referentes del plantel y reconoció que el trabajo realizado durante la semana todavía no se refleja durante los partidos. Para el capitán, el equipo debe aumentar su rendimiento si pretende conseguir los resultados que se ha propuesto.

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Janderson Pereira señala los errores de Cobán Imperial

Uno de los principales problemas que identificó el futbolista estuvo relacionado con la precisión. El conjunto cobanero ha tenido dificultades para trasladar sus intenciones al terreno de juego y, de acuerdo con Pereira, todavía existen aspectos por mejorar tanto en la circulación como en la definición.

El capitán también hizo referencia a las oportunidades generadas frente al arco rival. Cobán no consiguió aprovechar sus ocasiones y terminó pagando caro sus errores, mientras que Marquense sí encontró la efectividad necesaria para marcar la diferencia.

La autocrítica de Pereira también apuntó al rendimiento colectivo. El jugador consideró que el equipo necesita mostrar durante los encuentros todo aquello que prepara en los entrenamientos, una situación que hasta el momento no se ha traducido en los resultados esperados.

“No se logró lo que queríamos otra vez, fuimos a una cancha difícil, lo intentamos, pero no nos está alcanzando, tenemos que dar mucho más para lograr los resultados que nos hemos planteado”, expresó el capitán de Cobán Imperial.

El mediocampista agregó que la falta de precisión en los pases y la poca efectividad frente al arco fueron determinantes en el resultado. “Nos ha faltado ser más certeros en los pases, en el ataque no estamos aprovechando las chances a gol y en el caso de Marquense sí lo hizo, siendo el factor que definió todo”, explicó.

Cobán Imperial tendrá poco tiempo para trabajar en las correcciones. Los príncipes azules deberán regresar a los entrenamientos para preparar su siguiente compromiso, en el que buscarán dejar atrás la derrota y recuperar puntos en el campeonato.

El próximo desafío será ante Deportivo Suchitepéquez, partido correspondiente a la sexta jornada. Para Cobán y Pereira, será una nueva oportunidad para transformar la autocrítica en una respuesta dentro del campo y comenzar a recuperar el terreno perdido.

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