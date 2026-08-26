Clásico Regio cambia de fecha: Rayados vs Tigres ya tiene nuevo horario en el Apertura 2026

El partido se disputará el sábado 12 de septiembre de 2026 a las 19:00 horas en el Gigante de Acero, modificando la fecha y horario establecidos inicialmente

El Clásico no se mueve del fin de semana | Imago7

La Liga MX anunció una modificación en la programación del Clásico Regio entre Rayados y Tigres, correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2026. El encuentro, que estaba contemplado dentro del calendario original del torneo, tendrá un nuevo día y horario para su disputa en el Gigante de Acero.

De acuerdo con la actualización publicada por la Liga MX, el partido entre los dos equipos de Nuevo León se jugará el sábado 12 de septiembre de 2026 a las 19:00 horas, en la casa del Monterrey. La modificación mantiene la sede del compromiso, pero no se realizará el día 13, a las 20:00 horas, como se tenía previsto.

“La LIGA BBVA MX informa que el partido entre los Clubes Rayados y Tigres correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 cambiará de fecha y horario”, informó la liga en el comunicado.

El duelo entre Rayados y Tigres será uno de los encuentros que formen parte de la jornada 8 del Apertura 2026. La fecha también contempla otros enfrentamientos de alto calibre, como el Clásico Joven entre Cruz Azul y América, el duelo entre Toluca y Atlas y el partido entre Chivas y Pumas.

La rivalidad entre los cuadros norteños volverá a reunir a dos equipos que suelen protagonizar partidos cerrados en la fase regular y la liguilla. Rayados, de la mano de Matías Almeyda buscará aprovechar la condición de local, mientras Tigres intentará sumar en una de las visitas más esperadas por sus aficionados, muy posiblemente comandados por una leyenda de la escuadra albiazul, Víctor Manuel Vucetich.

Con este cambio, los aficionados de ambos equipos deberán considerar la nueva programación para asistir al Gigante de Acero o seguir la transmisión del encuentro.

El Clásico Regio se integra así a la agenda de partidos destacados del Apertura 2026, con una nueva fecha definida para uno de los enfrentamientos que concentra la atención del fútbol mexicano durante cada torneo.

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