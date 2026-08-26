Orbelín Pineda brilla con gol y pone a los Rayados en las semifinales de la Leagues Cup

Monterrey tomó ventaja con un gol de cabeza de Víctor Guzmán, pero el Chicago Fire había igualado con una anotación de Philip Zinckernagel en el segundo tiempo

El seleccionado mexicano está apareciendo en las metas rivales | Imago7

Rayados encontró la respuesta en el momento que más la necesitaba y consiguió el boleto a las semifinales de la Leagues Cup 2026. Monterrey derrotó 2-1 al Chicago Fire en los cuartos de final del torneo, con un gol de Orbelín Pineda al minuto 78 que rompió el empate y definió el encuentro disputado en territorio estadounidense.

El partido comenzó con intensidad por parte de ambos equipos. Chicago Fire intentó tomar la iniciativa y generó sus primeras aproximaciones con Philip Zinckernagel y Anton Salétros, pero Esteban Andrada apareció para mantener el arco visitante sin recibir daño. El arquero argentino respondió ante un disparo de Salétros al minuto 13 y volvió a intervenir en las acciones ofensivas del conjunto de la MLS.

Monterrey también encontró espacios para atacar y estuvo cerca de abrir el marcador. Hugo Cuypers tuvo una oportunidad dentro del área al minuto 35, pero su remate se fue desviado. Poco después, el árbitro señaló penalti a favor de Rayados por una falta del guardameta Brady sobre Cuypers, aunque Lucas Ocampos no pudo convertir al estrellar su disparo en el poste.

Cuando parecía que el descanso llegaría sin goles, Rayados encontró la ventaja. Al minuto 49, Gerardo Arteaga ejecutó un tiro libre que terminó en la cabeza de Víctor Guzmán, quien apareció dentro del área para rematar el balón al fondo y colocar el 1-0. Chicago reclamó una posible posición adelantada, pero la anotación fue validada.

¡Ahora sí! ¡Gol de Monterrey! 🤩



Potente cabezazo de Víctor Guzmán para poner arriba en el marcador a @Rayados 🔵⚪️



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Para la segunda mitad, Chicago Fire adelantó líneas en busca del empate y comenzó a presionar sobre la portería del argentino. La insistencia tuvo recompensa al minuto 59, cuando Andrew Gutman realizó una jugada por el costado y retrasó el balón para que Zinckernagel definiera dentro del área y colocara el 1-1 en la pizarra.

Con el marcador igualado, ambos equipos buscaron el gol que les permitiera avanzar. Monterrey intentó mediante centros y jugadas por las bandas, mientras Chicago apostó por transiciones rápidas. Los locales tuvieron algunas aproximaciones, pero la defensa de Rayados logró contener los intentos del equipo estadounidense.

La diferencia llegó al minuto 83. Después de un rebote en los linderos del área, Orbelín Pineda tomó el balón y sacó un disparo de derecha que terminó pegado al poste derecho del meta Chris Brady, dejandolo sin oportunidad y colocando el 2-1 para Monterrey. El mediocampista mexicano apareció para cambiar el rumbo de la eliminatoria y darle ventaja definitiva a su equipo.

Pero ¡qué golazo de @Rayados! 🤯🚀



Golazo de Orbelín Pineda, que desde media distancia pone a Monterrey arriba en el marcador ante @ChicagoFire 🔵⚪️



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Chicago buscó una reacción en los minutos finales, pero Rayados mantuvo el resultado hasta el silbatazo final. Con la victoria, Monterrey avanzó a las semifinales de la Leagues Cup 2026 y continúa en la pelea por el título del torneo que enfrenta a equipos de la Liga MX y la MLS.

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