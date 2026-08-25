Monterrey vs Chicago Fire, en vivo cuartos de final de la Leagues Cup 2026: resultado y goles del partido, hoy 25 de agosto
Los Rayados buscan dar el golpe al equipo de Robert Lewandowski y avanzar a las semifinales del torneo binacional
La llegada de Robert Lewandowski cambió el rumbo del equipo
La llegada de Robert Lewandowski ha elevado las expectativas alrededor del Chicago Fire. El delantero polaco llegó procedente del FC Barcelona como una de las principales incorporaciones del equipo y, desde entonces, el conjunto de Chicago ha encadenado siete partidos sin derrota en todas las competencias, con seis victorias y un empate.
Su incorporación no solo representa un refuerzo para el ataque, sino también un impulso para un equipo que busca mantenerse entre los protagonistas de la MLS. Lewandowski llegó para asumir un papel central en el proyecto y sus primeros resultados han acompañado las expectativas generadas por su fichaje.
Chicago busca ganar su primer título en 20 años
La Leagues Cup llega como una oportunidad única para el Chicago Fire de acabar con una larga sequía. El cuadro comandado por Gregg Berhalter es el único que llegó invicto a esta ronda y quiere llegar a la final para poder ganar su primer título en más de 20 años. Su último trofeo fue la US Open Cup del 2006. Ahora de la mano de Robert Lewandowski intentarán dar el golpe y mantener el dominio de la MLS.
Hugo Cuypers regresa a enfrentar a Chicago
El duelo entre Chicago Fire y Monterrey tendrá un ingrediente especial con el regreso de Hugo Cuypers a la que fue su casa. El delantero belga dejó al conjunto de la MLS para incorporarse a Rayados tras la llegada de Robert Lewandowski a Chicago, y ahora se reencontrará con su exequipo en los cuartos de final de la Leagues Cup.
Cuypers llega además como uno de los protagonistas de Monterrey en el torneo, pues marcó en los tres partidos de la Fase Uno, incluido el gol que aseguró el triunfo ante Nashville y permitió a Rayados avanzar a esta instancia. Ahora tendrá enfrente al club con el que consiguió protagonismo en la MLS y buscará volver a ser determinante, pero esta vez ante sus antiguos compañeros.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido de la Leagues Cup?
Para el partido de esta tarde, Chicago Fire parte como favorito para ganar en los momios, mientras que Monterrey se acerca con un +180.
Monterrey +180
Empate +270
Chicago Fire +130
Monterrey vs Chicago Fire: ¿Cómo llegan a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026?
Así llegan ambos equipos: Monterrey afronta este compromiso con tres victorias y dos derrotas en el Apertura 2026. Los dirigidos por Matías Almeyda vienen de caer 2-0 ante León en la jornada anterior, resultado que los dejó en el séptimo lugar de la clasificación.
Por su parte, Chicago Fire pelea por los primeros puestos de la Conferencia Este de la MLS con 36 puntos. El conjunto estadounidense llega después de empatar 1-1 ante New York Red Bulls y buscará aprovechar este encuentro para mantenerse en la parte alta.
Leagues Cup 2026, cuartos de final en vivo: ¿En dónde ver el Monterrey vs Chicago Fire y a qué hora juegan?
El partido de los cuartos de final se disputará en el SeatGeek Stadium en punto de las 18:30 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos será 20:30 horas del Este y 17:30 horas del Pacífico.
Monterrey vs Chicago Fire, EN VIVO
¡Bienvenidos y bienvenidas! La Leagues Cup regresa este martes 25 de agosto en el SeatGeek Stadium de Chicago para su fase de vida o muerte donde los equipos de la Liga MX y la MLS se enfrentan entre ellos para buscar un lugar en la siguiente ronda. Monterrey alcanzó esta ronda tras clasificar en el último partido en el cuarto lugar, al sumar dos victorias y una derrota.
Por su parte el Chicago Fire fue el mejor equipo de la MLS, avanzando de manera invicta y ganando todos los partidos de la primera ronda. Así que este partido promete dar varios goles y emociones para conocer al primer clasificado a semifinales. Sigue el minuto a minuto en Claro Sports.