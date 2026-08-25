Monterrey vs Chicago Fire, en vivo cuartos de final de la Leagues Cup 2026: resultado y goles del partido, hoy 25 de agosto

La llegada de Robert Lewandowski cambió el rumbo del equipo

La llegada de Robert Lewandowski ha elevado las expectativas alrededor del Chicago Fire. El delantero polaco llegó procedente del FC Barcelona como una de las principales incorporaciones del equipo y, desde entonces, el conjunto de Chicago ha encadenado siete partidos sin derrota en todas las competencias, con seis victorias y un empate.

Su incorporación no solo representa un refuerzo para el ataque, sino también un impulso para un equipo que busca mantenerse entre los protagonistas de la MLS. Lewandowski llegó para asumir un papel central en el proyecto y sus primeros resultados han acompañado las expectativas generadas por su fichaje.