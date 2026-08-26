Cúcuta vs Alianza, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 7

Nicolás Chiesa, DT del ‘Motilón’, espera sumar su primera victoria en el General Santander ante la escuadra de Valledupar.

Cúcuta vs Alianza, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juegan Cúcuta vs Alianza y dónde ver en vivo hoy 25 de agosto de 2026?

Este duelo, que abre el telón de la séptima fecha de la Liga, tendrá su pitazo inicial sobre las 8:00 p.m. (hora COL) en el General Santander de Cúcuta con el arbitraje de Alejandro Moncada (Antioquia). Win Sports y Win+ Fútbol transmitirán el cotejo, así como Win Play vía streaming.

Alineaciones Cúcuta vs Alianza: así salen a la fecha 7 de la Liga Betplay 2026 II

Así forma Cúcuta: Federico Abadia; Joao Abonía, Diego Calcaterra, Jhon Quiñones, Brayan Montaño, Mauricio Duarte; Léider Berdugo, Carlos Rentería, Diego Ceballos, Lucas Ríos y Jaime Peralta.

Así forma Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Jesús Figueroa, Juan Viveros, Jhildrey Lasso, Felipe Pardo, Israel Alba, Wiston Fernández, Cantillo, Jesús Muñoz y Cristian Vergara.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 7 de Liga BetPlay 2026?

De acuerdo con el veredicto de ChatGPT, Cúcuta tiene una ligera ventaja a pesar de su situación delicada en la tabla del descenso. Alianza, por su parte, ha mostrado mucha irregularidad en el desarrollo del campeonato. La inclinación es de una victoria local o un empate, recordando que el último duelo quedó 1-1 entre ambas escuadras.

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