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Cúcuta vs Alianza, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 7

Publicado por Sebastian Vallejo

Nicolás Chiesa, DT del ‘Motilón’, espera sumar su primera victoria en el General Santander ante la escuadra de Valledupar.

Cúcuta vs Alianza
Cúcuta vs Alianza, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juegan Cúcuta vs Alianza y dónde ver en vivo hoy 25 de agosto de 2026?

Este duelo, que abre el telón de la séptima fecha de la Liga, tendrá su pitazo inicial sobre las 8:00 p.m. (hora COL) en el General Santander de Cúcuta con el arbitraje de Alejandro Moncada (Antioquia). Win Sports y Win+ Fútbol transmitirán el cotejo, así como Win Play vía streaming.

Alineaciones Cúcuta vs Alianza: así salen a la fecha 7 de la Liga Betplay 2026 II

Así forma Cúcuta: Federico Abadia; Joao Abonía, Diego Calcaterra, Jhon Quiñones, Brayan Montaño, Mauricio Duarte; Léider Berdugo, Carlos Rentería, Diego Ceballos, Lucas Ríos y Jaime Peralta.

Así forma Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Jesús Figueroa, Juan Viveros, Jhildrey Lasso, Felipe Pardo, Israel Alba, Wiston Fernández, Cantillo, Jesús Muñoz y Cristian Vergara.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 7 de Liga BetPlay 2026?

De acuerdo con el veredicto de ChatGPT, Cúcuta tiene una ligera ventaja a pesar de su situación delicada en la tabla del descenso. Alianza, por su parte, ha mostrado mucha irregularidad en el desarrollo del campeonato. La inclinación es de una victoria local o un empate, recordando que el último duelo quedó 1-1 entre ambas escuadras.

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