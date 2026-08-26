Regresa un campeón: el ‘Profe’ Cruz vuelve a dirigir y ya tiene nuevo destino

El ‘Profe’ Cruz vuelve a dirigir tras cinco años fuera de los banquillos y toma un nuevo reto en la Liga MX

El ‘Profe’ Cruz regresa a los banquillos con nuevo desafío. Imago 7

José Guadalupe Cruz, conocido como ‘El Profe’ Cruz, tiene nuevo equipo después de permanecer cinco años sin dirigir. El estratega mexicano fue anunciado como nuevo entrenador del Inter Toronto, club con el que buscará aportar su experiencia para cambiar el rumbo del proyecto deportivo.

El técnico vuelve a la actividad después de una pausa prolongada en los banquillos. Cruz cuenta con una trayectoria que incluye pasos por diferentes equipos de la Liga MX y un título de liga conseguido con Atlante en el Apertura 2007, además de experiencia en clubes como Monterrey, Atlas, Jaguares y Necaxa. LEE LA NOTA COMPLETA

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