Osmar Olvera y Juan Celaya ganan la medalla de oro en la Copa México de Clavados 2026

Los mexicanos ganaron la final del trampolín 3m sincronizados con un total de 408.39 puntos, imponiéndose a Alemania y Colombia

Osmar Olvera y Juan Celaya ganan el oro | Imago7

Osmar Olvera y Juan Celaya consiguieron la medalla de oro para México en la prueba varonil de trampolín de tres metros de la Copa México, celebrada en Zapopan. Los subcampeones olímpicos sumaron 408.39 puntos para quedarse con el primer lugar y entregar al país su segunda presea dentro de la competencia.

La dupla mexicana superó a Alemania, que terminó en la segunda posición con 362.46 unidades, mientras que Colombia completó el podio con 349.29 puntos. El resultado volvió a colocar a Celaya y Olvera entre los protagonistas de la prueba sincronizada rumbo a sus próximos compromisos internacionales.

#Clavados 💦



¡ORO PARA MÉXICO! 🇲🇽🥇



Los subcampeones olímpicos Juan Celaya y Osmar Olvera 🇲🇽 consiguieron la segunda medalla mexicana de la Copa México en Zapopan 🇲🇽 en el trampolín de 3m varonil



Podio:

🥇 México 🇲🇽 (408.39)

🥈 Alemania 🇩🇪 (362.46)

🥉 Colombia 🇨🇴 (349.29) pic.twitter.com/pcpv7a8JwY — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) July 18, 2026

Información en desarrollo…

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