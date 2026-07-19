Zapatazo de Violante derriba la muralla de los Gallos y le da el triunfo al América

Isaías Violante sorprendió con disparo de derecha para darle la victoria a los suyos. Henry Martín falló un penalti en el segundo tiempo

Violante no daba crédito a lo conseguido | Imago7

América comenzó el Apertura 2026 con una victoria por 1-0 sobre Querétaro en el Estadio La Corregidora, en un encuentro que se resolvió en los minutos finales gracias a un gol de Isaías Violante. El equipo dirigido por Guillermo Almada controló la mayor parte de la posesión del balón, aunque encontró resistencia de un conjunto local que mantuvo el empate durante más de 80 minutos y tuvo en Guillermo Allison a una de sus figuras.

Desde el arranque, las Águilas buscaron imponer condiciones con el manejo del esférico y generaron la primera oportunidad al minuto 3, cuando un centro de Violante encontró a Cristian Borja, cuyo remate de cabeza salió desviado. Querétaro respondió con aproximaciones de Mateo Coronel y Jean Unjanque, aunque sin lograr inquietar de forma constante a Rodolfo Cota. Antes del descanso, el cuadro azulcrema acumuló mayor posesión y más disparos, pero ninguno de los dos equipos consiguió romper el empate.

El complemento presentó un trámite distinto. Los Gallos adelantaron líneas y presionaron la salida americanista, lo que permitió generar algunas llegadas, incluida una doble oportunidad de Ali Ávila que pasó por encima del arco. América respondió con mayor presencia en territorio rival mediante Raphael Veiga, Cristian Borja y Violante, mientras Allison mantuvo el empate con varias intervenciones frente a los intentos visitantes.

La acción que cambió el encuentro llegó al minuto 69. Después de revisar una posible mano de Diego Reyes en el monitor del VAR, el árbitro Luis Enrique Santander señaló penal a favor del América. La decisión estuvo precedida por un conato de bronca entre futbolistas de ambos equipos y derivó en amonestaciones para Ramón Juárez y Diego Reyes. Para su mala fortuna, Henry Martín no pudo aprovechar la oportunidad, ya que Guillermo Allison adivinó el cobro y desvió el disparo para mantener el 0-0.

Cuando el empate parecía definitivo, el conjunto azulcrema encontró la diferencia. Al minuto 82, Violante recibió el balón dentro del área por el sector derecho, y cuando todos esperaban un centro al área, el exelemento del Toluca sacó potente disparo, que Allison alcanzó a tocar, pero que la potencia del remate terminó por enviar al fondo de la portería para colocar el 1-0 definitivo. El tanto premió la insistencia del equipo visitante después de desperdiciar el penal unos minutos antes.

Querétaro intentó reaccionar en el cierre del compromiso, pero América administró la ventaja. La situación se complicó para los visitantes al minuto 88, cuando Alan Cervantes fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla, dejando a las Águilas con un futbolista menos durante los últimos instantes. Aun así, los Gallos no encontraron la forma de aprovechar la superioridad numérica para rescatar el empate.

Con este resultado, América sumó sus primeros tres puntos del torneo en el debut de Guillermo Almada como entrenador en la Liga MX. Querétaro, por su parte, dejó escapar unidades en casa pese al desempeño de Guillermo Allison, quien detuvo un penal y sostuvo a su equipo durante gran parte del encuentro, aunque no pudo evitar el gol que definió el partido en la recta final.

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