Jürgen Klinsmann le pone sal a la herida: no entiende por qué México perdió ante Inglaterra en el Mundial 2026

Jürgen Klinsmann enumeró las ventajas que tenía la selección mexicana: inferioridad numérica, la altitud y los 80 mil aficionados en el Estadio Azteca

Jürgen Klinsmann analizó la eliminación de la selección mexicana | Reuters

El Mundial 2026 está por llegar a su desenlace y, antes de la final entre España y Argentina de este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey, la FIFA reunió a varias figuras históricas del fútbol para analizar lo ocurrido en la Copa del Mundo. Entre los invitados estuvo Jürgen Klinsmann, exjugador y extécnico alemán, quien sorprendió al elegir el México vs Inglaterra como el partido que más lo impactó del torneo.

El exfutbolista alemán explicó que todavía no encuentra una explicación para la victoria inglesa sobre el Tricolor en los octavos de final. A su juicio, México contaba con todas las condiciones para avanzar a los cuartos de final, pero terminó por dejar escapar una oportunidad histórica. El exdelantero destacó que Inglaterra afrontó un escenario sumamente adverso y, aun así, consiguió imponerse.

“El partido más sorpresivo del Mundial para mí fue el México vs Inglaterra. No me explico cómo lo ganó Inglaterra con todo en contra: altura, presión, la Ciudad de México. Todo en contra”, declaró Jürgen Klinsmann durante el evento organizado por la FIFA.

La selección mexicana cayó 2-3 ante Inglaterra el pasado 5 de julio en uno de los mejores partidos del Mundial 2026, de acuerdo con el sitio Series Graph. La prensa británica también calificó el triunfo de los Tres Leones como una victoria histórica. En los minutos finales, Inglaterra cedió la posesión del balón y resistió el constante asedio del Tricolor, que llenó el área rival de centros en busca del empate, aunque ninguno encontró destino ante una defensa que resistió pese al evidente desgaste físico por la altitud del Estadio Azteca.

Antes de ese compromiso, México únicamente había sufrido dos derrotas oficiales en el Estadio Azteca. Además, en las Copas del Mundo de 1970 y 1986 quedó eliminado fuera de ese escenario, por lo que la edición de 2026 parecía ofrecer el contexto ideal para romper la barrera de los octavos de final y regresar a unos cuartos, una instancia que el conjunto nacional solo ha alcanzado en los Mundiales organizados en territorio mexicano. Sin embargo, Inglaterra consiguió lo que varios medios británicos bautizaron como el “Aztecazo definitivo”.

Las palabras de Jürgen Klinsmann también tienen un significado especial por su propia historia frente a México. El exdelantero alemán fue uno de los protagonistas de la eliminación del Tricolor en el Mundial de Francia 1998, cuando marcó el tanto del empate en el triunfo 2-1 de Alemania durante los octavos de final, un antecedente que ahora cobra relevancia tras sus declaraciones sobre la dolorosa derrota mexicana frente a Inglaterra en el Mundial 2026.

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