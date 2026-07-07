Liga MX: ¿Cuándo inicia el Apertura 2026 y qué equipos juegan la jornada 1?

La nueva temporada del fútbol mexicano comenzará en jueves en Aguascalientes en el duelo entre Necaxa y Atlante

El Estadio Azteca reabrirá sus puertas con el Apertura 2026 | Imago7

La Liga MX ya tiene fecha para el arranque del torneo Apertura 2026. La competencia comenzará el jueves 16 de julio con el partido entre Necaxa y Atlante en el Estadio Victoria, en un duelo que significará el regreso de los Potros de Hierro a la Primera División tras 12 años de ausencia.

El calendario tendrá un inicio ligado al cierre de la Copa del Mundo 2026, ya que arrancará el mismo fin de semana que se llevará a cabo la final del certamen. El primer encuentro se realizará el jueves 16 y finalizará el sábado 18; mientras que el domingo 19 de julio no habrá partidos, para que no se empate con la pelea por el título mundialista en el Estadio Nueva York.

Liga MX: ¿Cuándo empieza el Apertura 2026 y cuáles son los partidos de la jornada 1?

El primer encuentro será Necaxa vs Atlante, el jueves 16 de julio, en el Estadio Victoria, en punto de las 19:00 horas. En ese mismo día se disputará un segundo encuentro, el cuál será entre los Xolos de Tijuana y Tigres en el Estadio Caliente a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

La actividad de la primera fecha también tendrá partidos como Atlético de San Luis vs Cruz Azul, el viernes 17 de julio, en lo que será el debut del campeón en el nuevo torneo. Otro duelo señalado en el calendario será Chivas vs Toluca, programado para el sábado 18 de julio, dentro de una jornada que abrirá el camino de los 18 clubes rumbo a la fase final.

Necaxa vs Atlante | Estadio Victoria | Jueves 16 de julio | 19:00 horas

| Estadio Victoria | Jueves 16 de julio | 19:00 horas Tijuana vs Tigres | Estadio Caliente | Jueves 16 de julio | 21:00 horas

| Estadio Caliente | Jueves 16 de julio | 21:00 horas San Luis vs Cruz Azul | Estadio Alfonso Lastras | Viernes 17 de julio | 19:00 horas

| Estadio Alfonso Lastras | Viernes 17 de julio | 19:00 horas León vs Atlas | Estadio León | Viernes 17 de julio | 19:00 horas

| Estadio León | Viernes 17 de julio | 19:00 horas FC Juárez vs Puebla | Estadio Olímpico Benito Juárez | Viernes 17 de julio | 21:00 horas

| Estadio Olímpico Benito Juárez | Viernes 17 de julio | 21:00 horas Pumas vs Pachuca | Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria | Sábado 18 de julio | 17:00 horas

| Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria | Sábado 18 de julio | 17:00 horas Monterrey vs Santos | Estadio Gigante de Acero | Sábado 18 de julio | 19:00 horas

| Estadio Gigante de Acero | Sábado 18 de julio | 19:00 horas Chivas vs Toluca | Estadio Akron | Sábado 18 de julio | 19:07 horas

| Estadio Akron | Sábado 18 de julio | 19:07 horas Querétaro vs América | Estadio La Corregidora | Sábado 18 de julio | 21:00 horas

Calendario del Apertura 2026 de la Liga MX: fechas de los partidos destacados

El Apertura 2026 tendrá 17 jornadas de fase regular, del 16 de julio al 22 de noviembre. Los cuartos de final se jugarán el 25, 26, 28 y 29 de noviembre; las semifinales serán el 2, 3, 5 y 6 de diciembre. La final podría variar, ya que se tiene planeado que la ida se realice el 10 o el 13 de dicho mes y la vuelta el 24 o 27, el cual dependerá si Toluca llega a la final de la Copa Intercontinental.

Entre los partidos marcados en el calendario aparece el Clásico Joven entre Cruz Azul y América en el Estadio Azteca por la jornada 8, el cual se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre, aún con horario por confirmar. Por otra parte, el Clásico Nacional entre Las Águilas y Chivas se realizará en el Coloso de Santa Úrsula el 19 de septiembre por la fecha 9.

Por otra parte, el mismo fin de semana del duelo entre Celestes y Azulcremas se disputará el Clásico Regio entre Rayados y Tigres en el Gigante de Acero, el domingo 13 de septiembre. Además el Clásico Tapatío que enfrenta a Atlas y Chivas se disputará en la jornada 11 en el Estadio Jalisco el sábado 10 de octubre.

Por si las emociones fueran pocas, el Clásico Capitalino de Pumas vs América será en la jornada 16 en el Estadio Olímpico Universitario el 7 de noviembre. Aunque los duelos de Cruz Azul ante Pumas y Guadalajara no son considerados como clásicos, llaman la atención por ser entre clubes de gran importancia en la Liga MX. La redición de la final del Clausura 2026 se llevará a cabo en el Ciudad Universitaria el 11 de octubre y entrará en actividad de la jornada 11; mientras que el partido contra el Rebaño será por la fecha 17 el domingo 22 de noviembre.

Debut del campeón

Jornada 1

Atlético de San Luis vs Cruz Azul | Viernes 16 de julio

Clásico Joven

Jornada 8

Cruz Azul vs América | Sábado 12 de septiembre

Clásico Regio

Jornada 8

Rayados vs Tigres | Domingo 13 de septiembre

Clásico Nacional

Jornada 9

América vs Guadalajara | Sábado 19 de septiembre

Clásico Tapatío

Jornada 11

Atlas vs Chivas | Sábado 10 de octubre

Reedición de la Final

Jornada 11

Pumas vs Cruz Azul | Domingo 11 de octubre

Clásico Capitalino

Jornada 16

Pumas vs América | Sábado 7 de noviembre

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