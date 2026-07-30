Sebastián Córdova fija el objetivo con Pumas: “Quiero ser campeón”

El mediocampista marcó en la remontada ante Toluca y señaló que trabajará para terminar con la sequía de títulos del club universitario

Sebastián Córdova, futbolista de los Pumas | Imago7

Sebastián Córdova aseguró que su meta con Pumas es conquistar el campeonato de la Liga MX. “Es un equipo importante y a mí me gustan los retos. Creo que llevan muchos años sin ser campeones y a mí también. En cada club al que llego me gustaría ser campeón y trabajo para ello. Primero Dios también sea aquí”, declaró el refuerzo auriazul. El mediocampista reconoció la responsabilidad que representa integrarse a una institución que busca volver a competir por el título y señaló que su trabajo estará enfocado en contribuir dentro del esquema de Esteban Solari.

El mediocampista anotó su primer gol con Pumas en la victoria sobre Toluca durante la jornada 2 del Apertura 2026. Entre el amistoso ante América de Cali y sus primeras participaciones oficiales acumula 159 minutos, mientras el equipo dirigido por Esteban Solari intenta terminar con una espera por el título de liga que comenzó después del Clausura 2011. Su anotación en el estadio Nemesio Diez permitió completar la remontada ante su anterior club y representó su primer aporte directo en el marcador desde su llegada al conjunto universitario. Lee la nota aquí.

Te puede interesar: